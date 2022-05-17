Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka ve vefat sayılarında düne nazaran beklenmedik ölçüde artış yaşandığı görüldü.
Koronavirüs geçirenler dikkat: Bilim kurulu üyesinden Covid-19 sonrası için korkutan uyarı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid sonrası devam eden şikayetler konusunda uyarı yaptı. Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda Covid-19 sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi.
DSÖ'den Covid-19 raporu: Ölümler 2 milyonu geçti Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.
Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.
Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.