Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün etkileri henüz yeni yeni atlatılırken şimdi de maymun çiçeği hastalığı çıktı. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede görülen bu hastalık, hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün Türkiye'de görülüp görülmediği ise merak konusu.

"HAYVANLARDAN BULAŞIYOR"

Samsun'daki özel bir hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, maymun çiçeğine dair bilgi verdi. Leblebicioğlu "Maymun çiçeği virüsü sıklıkla Orta ve Batı Afrika tropikal bölgelerinde görülen bir enfeksiyondur. İnsanlara hayvanlarla veya virüs bulaşmış materyal ile temas yoluyla bulaşır. Hastaların lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak, çarşaf gibi kontamine materyallerle temas ile insandan insana bulaşabilir. Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir" dedi.

"ÇİÇEK AŞISI OLAN BU HASTALIKTAN KORUNUR"

Salgının, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, İsveç, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini etkilediğini aktaran Prof. Dr. Leblebicioğlu "ABD’de bir, Kanada’da iki vaka bildirildi. Bu kadar kısa bir sürede dünya genelinde sayısının 100’ün üzerine çıkması endişe verici. Yeni bir varyant ihtimali de araştırılmalı. Hastalıkta en sık görülen belirtiler ateş, vücutta döküntü ve lenf bezlerinde büyüme. Döküntüler daha çok yüzde, avuç içi, ayak tabanı ve ağız içinde görülür. Klinik görünümü artık dünyada aşı uygulaması ile ortadan kaldırılan çiçek hastalığına benzer. Hastalık kendini genellikle 2-4 haftada sınırlar. Çiçek hastalığına karşı aşılanması olanlar bu hastalıktan korunurlar" şeklinde konuştu.

"EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ: MESAFE"

Maymun çiçeğinin önlenmesi için onaylanmış daha yeni aşılar geliştirildiğini ama yaygın kullanımı olmadığını ifade eden Leblebicioğlu, konuşmasını şöyle noktaladı: Kanıtlanmış, etkili bir tedavisi olmayan hastalıktan korunmak için hasta, hayvanlar ve insanlarla temastan kaçınmak gerekir. Vücudunda herhangi bir döküntü, kızarıklık, su dolu küçük kesecekler fark eden kişiler vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvursun.

Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişelenmemesi gerekildiğini belirterek "Bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz" dedi.

Biden'dan 'Maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Herkes endişelenmeli ABD Başkanı Joe Biden birçok Avrupa ülkesinde tespit edilen 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında bunun hakkında endişelenmeli” ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: New York’ta ilk vakaya rastlandı ABD'nin New York eyaletinde bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı açıklandı. Açıklamada söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisinin başlandığı belirtildi.