Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tüp bebek tedavisinde, bütün yöntemler denenmesine rağmen tedavi sonucunda hiç sağlıklı embriyo elde edilemeyen kadınların da artık anne olma şansı var. Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, “hücrelerin hasarlı DNA'yı tamir ederek genetik bilgiyi nasıl koruduklarını moleküler düzeyde haritalayan” çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü almıştı. Şimdi bu bilgi tüp bebek tedavisinde kullanılıyor. Genetik tarama sırasında kısmen hatalı çıkan ve normalde atılan embriyolar transfer edildiğinde sağlıklı gebelikler elde edilebiliyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, 100 kadından oluşan bir hasta grubunda yaptığı çalışma sonucunda hatalı embriyolardan yüzde 43 oranında gebelik ve yüzde 25 oranında sağlıklı doğum gerçekleştiğini söyledi. Dünyada bu konuda yeni yeni çalışmalar yapıldığını anlatan Prof. Dr. Tıraş, kendi kliniğinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmanın yakın zamanda uluslararası bir yayın hâline geleceğini ifade etti.

“MOZAİK EMBRİYO”DAN GEBELİK

Tüp bebek uygulamalarında normal şartlarda yüzde 5 oranında hiç sağlıklı embriyo oluşmayabileceğini, ileriki yaşlarda bu oranın yüzde 40’a çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Tıraş “Artık bu gruptaki çiftler de çocuk sahibi olabilecekler. Daha önce iki defa düşük yapmış ya da 37 yaşından yaşlı veya kendisinde/ailesinde kromozom anomalisi bulunan uygulamalarda embriyoları genetik tarama ile seçiyoruz. Bütün kromozomları normal olan embriyoyu transfer ediyoruz. Bu tarama sırasında baktığımız embriyolardan bazılarının kromozomlarının bir kısmı normal bir kısmı anormal oluyor. Bunlara ‘mozaik embriyo’ diyoruz. Eskiden bunları atardık. Daha önceki uygulamalar da dâhil olmak üzere hiç sağlıklı embriyo elde edemediysek, şansımızı denemek için mozaik embriyoları transfer ediyoruz. Çalışmalarımızda şunu gördük ki, dört hatalı embriyodan birinde sağlıklı bebekler doğuyor. Daha sonra yaptığımız analizlerde bu bebeklerin DNA’larının normal olduğunu gördük. Yani hasarlı DNA’lar anne karnında genetik olarak kendi kendini tamir edebiliyor” dedi.

Tüp bebek tedavisinden önce sigarayı bırakın, kilo verin Günümüzde tüp bebek tedavisi için doktorlara başvuranların sayısı hiç de az değil. Peki, bu süreçte en çok nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar ne diyor?