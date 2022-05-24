Türkiye Gazetesi

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Ohaio State Üniversitesi'nde yapılan çalışmada egzersiz yaparak kondisyonlarını yükselten meme kanseri hastalarının bağışıklık cevabının daha iyi olduğu kondisyonu zayıfsa bağışıklığı düşük seviyede olduğu tespit edildi. Çalışmayı değerlendiren tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun “Özellikle kemoterapi alan hastalarda immün sistem zayıflığı uzun süre devam edebilmektedir. Bu da tedavi sonrası süreçte başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarabilmektedir. Buradaki çalışmanın sonucuna baktığımızda diyebiliriz ki kemoterapi sonrası süreçte düzenli egzersiz yaparak kondisyon seviyemizi yükseltirsek kemoterapinin bu olumsuz etkisini o kadar çabuk üzerimizden atabiliriz” diye konuştu.

Meme kanseri farkındalığı için Demet Özdemir sahada Meme kanserinde erken teşhis farkındalığının sembolü hâline gelen Pembe Top, 8’inci yılında oyuncu Demet Özdemir’in elinden havalanacak.

'Mamografi meme kanserini 4 yıl önceden tespit edebilir' Her sekiz kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve meme kanserinin kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ilk 5’te yer aldığını belirten Doç. Dr. Ayşe Serap Akgün, "Mamografi, erken evre meme kanserini klinik olarak bulgu vermeden bir buçuk ile dört yıl öncesinde tespit edebilmektedir. Bu sayede ölüm oranlarının yüzde 30 düştüğü gözlemlenmiştir" dedi.