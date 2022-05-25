Türkiye Gazetesi

Son günlerde çok konuşulan maymun çiçeği virüsünün viral bir hastalık olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Dr. Songül Özer, maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi verdi. Hastalığın kuluçka döneminin 6 -7 gün ile 14 gün arasında değiştiğini söyleyen Özer, “İlk 5-6 gün kişide yaygın kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı ve karın ağrısı gibi belirtiler görülmektedir” dedi.

YENİ BİR HASTALIK DEĞİL

Dr. Songül Özer, “Tıpta adı Monkeypox olarak bilinen, Türkçe’ye ise maymun çiçeği olarak çevrilen bir hastalıktır. Maymun çiçeği hastalığı yeni bir hastalık değildir, yaklaşık 1958-1959 yıllarında ilk defa maymunlarda görülen viral bir hastalıktır. Bizim bilmememizin sebebi sadece Orta ve Batı Afrika’da görülen bir hastalık olmasıdır.

KORONAVİRÜS GİBİ MUTASYONA UĞRAMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çeken bu hastalığın 20 Mayıs 2022 tarihinde duyurulduğunu kaydeden Dr. Songül Özer, “Maymun çiçeği, viral bir hastalıktır. Fakat koronavirüs gibi RNA’lı değil, DNA’lı bir hastalıktır. Bunun önemi ise DNA’lı virüslerin daha az mutasyona uğradığıdır.” dedi.

VÜCUTTA YAYGIN DÖKÜNTÜLER GÖRÜLÜYOR

Maymun çiçeği hastalığının belirtileri bakımından su çiçeği ve çiçek hastalığından farkları olduğunu ifade eden Dr. Songül Özer, “Bu hastalığa maymun çiçeği denmesinin sebebi, hastalığın vücutta yaygın döküntülere sebep olması, deri lezyonlarının da çiçeği andırmasından dolayı maymun çiçeği virüsü denmiştir” dedi.

KULUÇKA DÖNEMİ KAÇ GÜN?

Maymun çiçeği virüsünün belirtilerine de değinen Dr. Songül Özer, “Hayvanlardan insanlara geçebildiği gibi, insandan insana da geçebildiği bilinmektedir. Kuluçka dönemi 6 -7 gün, 14 gün arasında değişir. Hastalık, ortalama üç hafta sürmektedir. İlk 5-6 gün kişide yaygın kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı ve karın ağrısı gibi belirtiler görülmektedir” uyarısında bulundu.

Dr. Songül Özer, maymun çiçeği virüsünün su çiçeği ve çiçek hastalığından farklı olarak lenf bezlerinde büyümeler görüldüğünü kaydederek “5 ve 6. günden sonra vücutta dökülmeler meydana gelir, daha çok yüzde, bacaklarda ve kollarda görülür. Kişinin belirtileri başladığında mutlaka ortalama 15-21 gün izolasyon sürecine girmesi gerekir” dedi.

AĞIZ VE BURUN YOLUYLA BULAŞABİLİR

Maymun çiçeği virüsünün bulaşma yollarına ilişkin bilgiler de veren Dr. Songül Özer, “Vücutta, deride lezyonlar yapar ve bu lezyonların içindeki sıvıların içinde virüs vardır, hastaların derisindeki bulunan bu sıvının başka birine bulaşabildiği bilinmektedir. Aynı zamanda ağız ve burun yoluyla da bulaşabilmektedir. Akciğere yayılması yoluyla bulaş meydana gelebilir” dedi.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞMASI ZOR

Dr. Songül Özer, hastalığın solunum yoluyla kitleler halinde yayılmasının da zor olduğunu belirterek “Maymun çiçeği virüsünün partikülleri büyük ve ağır olduğundan solunum yoluyla yayılmasından korkmaya gerek yoktur. 1-1,5 metre mesafeyi korumamız gerektiğini ve bu hastalığın yakın mesafede yayılma oranının arttığını unutmamak gerekir” dedi.

Şu ana kadarki vakaların çoğunun eşcinsel olduğunun bilindiğini kaydeden Dr. Songül Özer, “Bu bilginin ardından bilim insanları, temas yolunun yanı sıra cinsellik yolu ile de bulaşıyor mu sorusunu araştırmaya başladı. Cinsel temasta da yakın temas olduğu için bu sebeple bu yolla da bulaşabilir” diye konuştu.

ÇİÇEK AŞISI MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUYOR MU?

Maymun çiçeği virüsünün koronovirüsten bir farkının da belirtisiz seyreden enfeksiyon ihtimalinin düşük olması olduğunu kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu hastalığın ilaçla yapılan bir tedavisi yoktur. 1980 yılında tüm dünyada çiçek hastalığı tam olarak son buldu… Bu nedenle bu yıla kadar çiçek aşısı yapılıyordu fakat 1980 yılından sonra çiçek aşısı yapılmamaya başlandı. 1980 yılından sonra doğan kişilerde çiçek aşısı yoktur. Bilim insanları tarafından, çiçek aşısı yaptıran kişilerin maymun çiçeğine karşı %80-85 oranında korunduğu söylenmektedir. 12 yaşın altında ve 65 yaş üstünde olan, hamile olan ve bağışıklık sistemi düşük olanlar kişiler bu virüse karşı çok daha fazla dikkat etmelidirler.”

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de vaka yok SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Koca açıklamasında "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok, pandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.

Maymun çiçeği virüsü mutasyona mı uğradı? DSÖ’den beklenen açıklama… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri son dönemde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Yetkililer virüsün nasıl bulaştığını ve mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.

Belçika duyurdu: Maymun çiçeği virüsünde ilk karantina başladı Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede tespit edilen virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika’da resmi rakamlara göre maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı 3’e yükseldi. Ülke, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulama kararı aldı.