Türkiye Gazetesi

Pek çok kişide görülen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen halluks valgus probleminin görülme sıklığı gün geçtikçe artarken baş parmak çıkıntısı neden olur, baş parmak çıkıntısı nasıl düzelir, halluks valgus ameliyatsız düzelir mi gibi konular sıklıkla arananlar arasına girdi. Halluks valgus’un tedavi edilmezse farklı sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fırat Fidan hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

AYAKKABI GİYEMEYECEK HALE GETİREBİLİR

Halluks valgus halk arasında baş parmak çıkıntısı veya taraklı ayak olarak biliniyor. Ayak baş parmağının dışa dönmesi sonucu birinci parmakta bulunan tarak kemiğinin çıkıntılı bir şekilde dışa dönmesi şeklinde özetlenebilir. Baş parmakta oluşan bu sorun ağrının ilerlemesiyle günlük hayatı ciddi anlamda etkilemeye başlar ve bir süre sonra hasta ayakkabı giyemeyecek duruma gelebilir. Basmakta zorlanma nedeniyle ayak tabanında ağrılı nasır görülür. Ayrıca çıkıntının görüntüsü estetik açıdan rahatsız edicidir.

HALLUKS VALGUS NEDEN OLUR?

Bu rahatsızlığa sebep olabilen bazı faktörleri genetik yatkınlık, travmaya bağlı gelişen basma bozuklukları, yanlış ayakkabı seçimleri, ileri düz taban rahatsızlığı, kilo problemi veya romatizmal sebepler olarak sıralayabiliriz. Başlıca belirtiler ise ağrı, şişlik, iltihaplanma ve ayak baş parmağında şekil bozukluğudur.

HALLUKS VALGUS AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Doğru tedavi için önce hastalığın nedeni belirlenmeli. İleri derecede olmayan vakalarda cerrahi olmayan yöntemler uygulanır. Tedaviyle eş zamanlı rahatlama amaçlı ayakkabı kullanımı değiştirmek veya tabanlık önerilebilir. Buna uygun gece ateli de kullanılabilir. Halluks Valgus tedavisinde hastanın ağrısı fazlaysa ve eklem kabiliyeti kısıtlıysa cerrahi tedavi tercih edilir.

TEDAVİ YÖNTEMİ RÖNTGEN SONUCUNDA ANLAŞILIYOR

Kemik çıkıntısı ve ağrı sorunu için asıl tedavi cerrahidir ve bu konuda çeşitli ameliyat teknikleri uygulanır. Hangi yöntemin uygulanacağına röntgen sonucuna göre karar verilir. Şekil bozukluğunun derecesi ve sorunun kaynağı yöntemin seçiminde belirleyicidir. Ameliyat sonrası hasta hemen topuğuna basarak kişisel ihtiyaçlarını görebilir. Ancak tamamen iyileşene kadar kemiğe yük vermemesi istenir. 4-6 hafta arası dikkatli hareket etmek yararlı olacaktır. Cerrahi işlem hasta konforu açısından, sıklıkla terlik giydiğimiz yaz aylarında tercih edilebilir.

KADINLARDA GÖRÜLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Bu rahatsızlık ergenlik döneminde görülebileceği gibi ilerleyen yaşlarda kendini daha ciddi şekilde gösterir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre daha fazladır. Halluks Valgus tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Rahatsızlığın ilerlemesi farklı parmaklarda çeşitli sorunların yaşanmasına ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Bu rahatsızlıklar morton nöroma (sinir sıkışması), parmak deformiteleri ve bunionette olarak sıralanabilir.

Ayak baş parmak çıkıntısı (halluks valgus) birçok kişide görülüyor: Tedavisi için ne yapmalı, nasıl düzelir? Ayak baş parmağı çevresinde genellikle ağrılı olan kemik çıkıntısı (halluks valgus); şişlik, kızarıklık ve iltihaplanma yapabilir. Özellikle yanlış ayakkabı seçimi kemik çıkıntısına neden olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, baş parmak çıkıntısının tedavi edilmediği takdirde kalıcı deformasyona yol açtığının altını çizdi.

'Halluks Valgus, kadınlarda erkeklere oranla 7 kat daha fazla görülüyor' İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Op.Dr. Gökçe Mık, Halluk Valgus hastalığının (ayak baş parmak çıkıntısı) kadınlarda daha fazla oranda görüldüğünü belirtti.