Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminde kilo vermek isteyenler için önemli açıklamalarda bulunan Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, sağlığı korumak için nasıl zayıflamak gerektiğinden bahsetti.

Yaz mevsiminde herkesin hızla zayıflamak istediğini ve kilo vermek için hızlı yollara başvurduğunu belirten Torun şöyle konuştu:

“İnternet veya TV aracılığı ile ulaşabileceğimiz hızlı yollar, şok diyetler, detokslar farkında olmadan bedenimize yani metabolizmamıza zarar verebiliyor. Yaz -kış mevsimi farkından oluşmuş 2-3 kg gibi birkaç kilo fazlalığınız var ise bu durumu 2-3 hafta gibi bir süre dikkat ile toparlamak kolay olacaktır. Fakat bir kişinin 10- 15 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kısa sürelere büyük hedefler sığdırmadığımız sürece kendinize zarar vermezsiniz. Elbette ne kadar kilo kaybedebilirsek bizi motive edecektir.”

DAHA FİT HİSSETMEK İÇİN BİRKAÇ İPUCU

Deniz Tığlı Torun, formda hissetmek için öneriler sundu:

-Mutlaka yeterli su tüketimi sağlayın. Bol su için ki sıcakların sebep olabileceği ödem sorununu yaşamayın. Ayrıca ödem sorunu yaşıyorsanız yeterli su tüketmek şartı ile bitki çaylarından destek alabilirsiniz.

-Düzenli beslenmeyi ihmal etmeyin. Beslenme düzeninize değişiklik katın ve ara öğünler ile metabolizmanızı hızlandırın. Karbonhidrat yağ protein üçlüsünü dengeleyici tabaklar yapın ki bedeniniz doğru besin ögesi dengesini alsın ve size daha iyi sonuçlar verebilsin.

-Hazır gıda tüketimini en son plana atın. İçeriğini sizin hazırladığınız öğünler kalori açısından daha hafif olacaktır. Masadan hafif doyum ile kalkarak midenizi küçülmeye yardımcı olabilirsiniz bu uzun vadede size pozitif sonuç sağlayacaktır. Fiziksel aktivitenizi artırın.

-Hedefe biraz beslenme düzenlemesiyle yaklaşabilirsiniz evet fakat bunu hızlandırmak istiyorsanız fiziksel aktivitenizi artırarak destek alın. Unutmayın hedef kilonuz size biraz uzak ise yolumuz biraz uzun demektir. Bu yolu hızlandırmaya çalışıp kendinize diyet stresi oluşturmayın. Yaz aylarının verdiği yüksek motivasyondan yararlanın ve daha sağlıklı bir beden için bir yerden başlamış olun.

Şok diyetlerde ani ölüm riski Kısa sürede aşırı kilo verdiren diyetler kalbin ritmini bozuyor ve kandaki pıhtılaşmayı artırarak kalpten ölümlere sebep olabiliyor.

Katı diyetlere gerek yok: 7 adımda kilolarınızdan kurtulabilirsiniz! Uzmanından zayıflama telaşında olanlara öneriler Havalar ısındı, uzun süren kış mevsimi yerini yaza bıraktı. Şu sıralar herkes zayıflama telaşında. Ancak daha fit görünmek ve kilo vermek için katı diyetleri de uzmanlar önermiyor. Diyetisyen Benan Koç, sağlıklı diyetin püf noktalarını sıralıyor.