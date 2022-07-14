Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biri de uykunun sağlık üzerindeki etkisi. Yıllardır az uykunun sağlığı olumsuz yönde etkilediğine dair çalışmalar yayınlanırken, geçtiğimiz günlerde Japonya’da yapılan bir araştırma, fazla uyumanın kanser riskini artırdığını ortaya koydu. Japonya'da kanser önleme stratejilerinin geliştirilmesi çalışmalarını sürdüren bilim adamlarından oluşan bir araştırma grubunun yaptığı araştırma, günde 10 saat veya daha fazla uyumanın, kadınlarda kanser riskini yüzde 19 oranında artırdığını gösterdi.

Çalışmada 10 saatten fazla uyuyan hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölüm riskinin de arttığı gösterildi. Günün çoğunu yatakta geçirmek başta kanser olmak üzere birçok hastalığı tetiklerken, az uyku da sağlık için çok zararlı. Uykunun sağlık üzerindeki etkilerini konu alan çalışmaları, Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez değerlendirdi.

AZ UYURSANIZ VÜCUTTA BUNLAR OLUYOR

Uykunun azının da fazlasının da metabolizma üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sönmez "Uykuyla ilgili çok sayıda çalışma var. Bu çalışmaların ortak noktası, günde 6,5 saatten az, 9 saatten fazla uyumamakta fayda olduğunu gösteriyor. Her konuda olduğu gibi uyku konusunda da ölçü kaçmamalı. Günde 7-7,5 saat uyumaya özen gösterin" dedi.

Az uykunun öncelikle bağışıklık sistemini bozduğunu ve zayıflattığını anlatan Prof. Dr. Sönmez "Uyku eksikliği bağışıklık sistemini güçsüz hâle getirir. Bu durum viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine karşı vücudumuzu savunmasız hâle getirir ve bu hastalıklara zemin hazırlar. Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Grip aşısının tutma ihtimalini yarı yarıya düşürür. Bütün bunları nasıl mı yapar? Normalde kanımızda dışarıdan giren yabancı maddelerle ve kanserle savaşan katil hücreler ve bazı özel lenfositler var. Araştırmalara göre sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri yüzde 70 azaltıyor. Kanser riskini, uzun vadede yüzde 40’a yakın arttırıyor" dedei.

UYKUSUZLUK ÖMÜRDEN ÇALIYOR

İyi ve yeterli bir uykunun kalp ve damar sistemini de koruduğunu aktaran Prof. Dr. Güner Sönmez "American Journal Of Cardiology’de yayınlanan çalışmaya göre uzun süre yetersiz uyuduğunuzda kalp damarlarınızda plak oluşumu 2-3 kat artar. Kalp krizi riski ise 4-5 kat artar. Gece 6 saatten az uyuyanlarda, 6-9 saat uyuyanlara göre kalp krizi riski yüzde 20 daha fazladır. 5 saat uyuyanlarda, 7-8 saat uyuyanlara göre kalp krizi riski yüzde 52 daha fazladır. Uykusuzluk hem yeme alışkanlıklarınızı, hem de metabolizmayı etkileyerek şişmanlamanıza yol açar. Günde 7,5 saatten az uyumak, hipertansiyon oluşumuna önce insülin direncine, sonra diyabete sebep olur. Ömrünüzden 10-12 yılı götürür" diye konuştu.

İYİ UYKU HATIRALARI KORUYOR

Uykunun metabolizması ile ilgili olarak, uyku süresi ile demans gelişimi arasında yakın ilişki bulunduğunu gösteren çalışmalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Güner Sönmez "Az uyumak Alzheimer riskini arttırır. Boston Üniversitesinin yaptığı bir çalışmaya göre orta yaşlarda günde 6 saat ve daha az (gece) uyuyanlarda, günde 7 saat uyuyanlara göre ileri yaşlarda demans gelişme riski yüzde 30 artar. Uykuya daldığımızda beyin omurilik sıvısının, beyindeki dolaşımı artar. Bu sayede, âdeta beyin yıkanır; resetlenir, gelişir ve zararlı proteinlerin birikiminden korunur" dedi.

KALİTELİ BİR UYKU İÇİN...

Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz iyi olur.

Her gün aynı saatte yatağa girmeli.

Yatak odası serin ve karanlık olmalı.

Sigara ve içki tüketilmemeli.

Kahve içecekseniz uyumadan en az 6-8 saat önce içilmeli.

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