Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan Covid-19 enfeksiyonu başlangıçta solunum yollarını tutan bir akciğer hastalığı olarak ortaya çıkmıştı. Ancak pandeminin ilerleyen dönemlerinde vücudun bütün organlarını etkileyen sistemik bir hastalık olduğu anlaşıldı. Bugüne kadar daha çok koronavirüsün kalp krizi ve inmeleri artırdığı yönündeki gelişmeler üzerinde durulsa da Covid-19 enfeksiyonu sonrasında göz şikâyetlerinde de artış yaşanıyor. Pandemiyle birlikte göz kliniklerine başvuruların arttığını söyleyen Türkiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Emre Güler “Covid-19’un göz belirtileri oldukça değişken olmakla birlikte bazen görme kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi sorunlara da yol açabiliyor. Bu yüzden koronavirüsün göz belirtilerini hafife almayın” dedi.

DAMARLAR RİSK ALTINDA

Bunun en önemli sebebinin koronavirüs enfeksiyonunun kılcal damarlarda hasar ve pıhtılaşmaya yol açması olduğunu anlatan Opr. Güler “Söz konusu Covid-19 enfeksiyonu olduğunda içinde damar bulunan bütün organlarımız risk altında. Gözlerin beslenmesinde ve kanlanmasında kılcal damarlar son derece etkili. Virüsün kılcal damarlarda hasara ve pıhtılaşmaya yol açma sı sonucunda gözler de etkilenir” değerlendirmesini yaptı.

KONJONKTİVİT

Gözdeki değişikliklerin Covid-19’un belirtileri arasında yer aldığını ifade eden Opr. Emre Güler “Koronavirüs sırasında veya sonrasında sıkça konjonktivit vakaları görülebilmektedir. Gözde kanlanma ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkabilen konjonktivit, bakteri, virüs ya da alerji kaynaklı olabilir. Koronavirüs de bir viral enfeksiyon olduğu için pandemi döneminde konjonktivit şikâyetleri çok görüyoruz” dedi.

ÜVEİT

Koronavirüs sonrasında üveit vakalarının da arttığına işaret eden Opr. Dr. Emre Güler “Üveit göz içinde vücudun bağışıklık sisteminin bir cevabı olarak ortaya çıkan iltihabi durumdur. Genelde gözün ön bölmesinde olur. Ancak arka bölmeyi tutan üvetiler görmeyi tehdit edebilir. Tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabilir” diye konuştu.

VİRÜS GİDER GÖZDE İZİ KALIR

Koronavirüsün görmeyi tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan Opr. Dr. Güler “Covid-19 hafif geçse de organlarda hasar bırakıyor. Bunlardan biri de gözler. En sık görülen belirtisi göz yüzeyinde enfeksiyon olan Covid-19’un kılcal damarları tutmasına bağlı olarak göz arkası yani retina ve görme sinirinde ciddi kalıcı hasarlar yapabilmektedir. Özellikle görme sinirinde iskemik optik nöropati adı verilen ve damar tıkanıklığına bağlı görme kaybı olan vakalar oldukça fazladır. Hastalar bir gün aniden bir gözde ciddi görme kaybı ile uyanırlar. Gözün alt yarısında görülen görme kaybı en sık rastlanan sonucudur. Bu durum için ispatlanabilmiş bir tedavi olmamasına karşın, erken değerlendirilmesiyle yeni geliştirilen tedavilerden yararlanabilme şansı artmaktadır” diye konuştu.

Kovid-19 çocuklarda göz sağlığını da etkiledi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yelda Özkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dijital ekranlar karşısında geçirdikleri ortalama sürenin arttığına dikkati çekerek, bunun göz kuruluğu, dijital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açtığını bildirdi.

Uzmanlardan önemli göz sağlığı tavsiyeleri Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan devam eden eğitim sürecinde, göz sağlığının korunması için ekran karşısında doğru mesafede oturulması, ışık ayarının iyi yapılması, gözün sık sık uzağa bakarak dinlendirilmesi önem taşıyor.