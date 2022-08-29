Türkiye Gazetesi

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girecek.

Talep bildirimleri e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilebilecek.

Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayacak ve sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak.

Öte yandan, talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler.

BEYAZ REFORM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ay başında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." diyerek sağlık çalışanları için yeni bir reformun gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayan hekimleri de kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuşmuş, emeklilik ek ödemesi, pirim etkisinden de yüksek olacak denilmişti.

Bakan Koca tarih vererek duyurdu: 'Beyaz reform' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önemli gelişmeyle ilgili tarih verdi.