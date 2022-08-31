Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınının ‘merkezi üssü’ Wuhan'daki bir laboratuvarda yepyeni bir virüs tespit edildi. Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bir farede kod adı ‘LsPyV KY187’ olan patojeni keşfetti. Söz konusu virüs, her yıl milyonlarca çocuğu enfekte eden ancak hafif olan bir ‘poliomavirüs’ ailesine ait.

ÇİZGİLİ ÇİMEN FARESİNDE TESPİT EDİLDİ

Laboratuvardaki bilim insanları, 2016 ve 2019'da Kenya'da yüzlerce kemirgeni test ettikten sonra virüsü saptadı. Örnekler daha sonra, Covid pandemisinin merkez üssü olan Wuhan'daki biyokimyasal araştırma tesisine analiz için gönderildi.

Yeni polyomavirus, ‘zebra faresi’ olarak da bilinen çizgili bir çimen faresinde tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışma Virologica Sinica adlı dergide yayımlandı.

Araştırmacılar, yeni virüsün bilinen herhangi bir patojenle yakından ilişkili olmadığı için insanlar üzerindeki etkisinin 'henüz belirsiz olduğunu ve daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.

AYNI LABORATUVAR FARKLI VİRÜS

Koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardan sızmış olabileceği belirtiliyordu. Şimdi aynı laboratuvar yeni bir virüsün ortaya çıkışında rol oynuyor. Geçen yıl Kasım ayında bilimsel dergiye sunulan bu son çalışmada Kenya’da 232 hayvandan alınan örnekler incelendi. Araştırmacılar, tümü insanlara sıçrayan zoonotik bulaşıcı hastalıkların taşıyıcıları olarak bilinen 226 fare, 5 kır faresi ve 1 kirpi inceledi. Numuneler PCR analizi için Wuhan Viroloji Enstitüsü’ne gönderildi. Her hayvanın karaciğer, akciğer ve böbrek dokusu virüslerin varlığı açısından tarandı. Toplamda 25 hayvanın testi pozitif çıktı.

Yapılan analizler, yeni virüsün en yakın akrabasıyla yalnızca yüzde 60'lık bir eşleşme olduğunu gösterdi.

BULAŞMA RİSKİ BELİRSİZ

Makaleyi kaleme alan uzmanlar, yeni virüsün 'küçük memeli konakçılarında veya insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen herhangi bir virüsle yakından ilişkili olmadığını' söyledi. Araştırmacılar “Patojeniteleri (insanlarda hastalığa neden olma yetenekleri) ve potansiyel zoonotik bulaşma riski belirsiz ve daha fazla değerlendirilmesi gerekir” sonucuna ulaştı.

BÖBREK VE BESİN HASARINA NEDEN OLUYOR

Uzmanlara göre, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i hayatlarının bir noktasında, en yaygın olarak çocukluk döneminde bir ‘polyomavirus enfeksiyonu’ geçiriyor. Virüs üst solunum yollarında yaşıyor ve genellikle hiçbir semptom göstermiyor. Üstelik asla vücuttan tamamen atılmıyor. Çok nadir durumlarda, bağışıklığı baskılanmış hastalarda virüs yeniden etkinleşip çoğalabiliyor, böbrek ve hatta beyin hasarına neden olabiliyor.

Laboratuvarda bulunan ‘LsPyV KY187’ adlı virüs endişelere neden olsa da araştırmacılar bu virüslerin incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca uzmanlar gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel virüslerin engellenmesi için bu araştırmaların önemli olduğunu belirtiyor.

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