Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandı. 106.Dönem DHY Kurası için https://pbs.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak tercihler 7 Eylül’e kadar devam edecek. Hekimlerin yerleştirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından, 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

106. dönem DHY kapsamında, 11 bin 902’si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve bin 261’i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere, toplam 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek” denildi.

Bakan Koca'dan aile hekimleri ve ASM çalışanlarına müjde Beklenen haber Resmi Gazete’de duyuruldu Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının beklediği haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Gözümüz aydın demeye az kaldı’ demişti. Beklenen haber gece yarısı geldi. Aile hekimleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, Fahrettin Koca’da sosyal medya hesabından duyurdu.

Aile Diş Hekimliği uygulaması: 3 ilde başlıyor Sağlık Bakanlığı’nca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Aile Diş Hekimliği uygulaması ilde hayata geçirilecek. Söz konusu uygulama Eskişehir, Kırşehir ve Karabük’te pilot uygulama olarak başlayacak.

Asistan hekimlere müjde: Ayda 8 nöbetten fazla tutmayacaklar Sağlık Bakanı Koca, asistan hekimlere ayda en fazla 8 nöbet verilmesine ilişkin yeni yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını söyledi. Sağlık sektörü, bu kararı sevinçle karşıladı.