Türkiye Gazetesi

Meyve ve sebzeler hem vücudu hastalıklardan koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En eski meyve türlerinden olan üzüm de güçlü bir antioksidan kaynağı ve bağışıklığı kuvvetlendiren meyvelerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün vitamin ve potasyum zenginliğinn yanı sıra stres üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi bulunuyor. Bununla birlikte beyin sağlığı üzerinde yapılan araştırmalara göre de Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltıyor. Üzümü mevsiminde sık tüketmek sağlam bağışıklık ve daha dinç bir zihin için önemli” açıklamasında bulundu.

HÜCRELERİ KORUYOR, BEYİN HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Üzüm, zengin besin içeriği sayesinde sağlığa oldukça faydalı. Üzüm, düzenli ve mevsiminde tüketildiğinde özellikle beyin üzerinde olumlu bir etkisi var. Vitamin ve mineral zengini bu muazzam meyvenin beyin hastalıklarından da koruduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor. Bununla birlikte hücre yapısını etkiliyor, hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarıyor” şeklinde konuştu.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

- Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketilmesi, kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor.

- Üzümün içerisinde bulunan etken maddeler kansere karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçebiliyor.



- Üzümün sodyum bakımından düşük, potasyum açısından ise zengin olması kan basıncının en uygun şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor.

- Üzümün içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller kemik sağlığını da olumlu etkiliyor, ayrıca içeriği sayesinde uykuya dalmaya da yardımcı oluyor.

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