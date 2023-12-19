Acı yemek sevenler dikkat! Kıvrandıran hastalığı tetikliyor

19 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:38

Ayakta uzun süre durmayı gerektiren mesleklerde ya da çok fazla oturan kişilerde hemoroidin daha sık görüldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun, hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

AŞIRI ACI VE BAHARAT TÜKETİMİ NEDEN OLUYOR

Hemoroidin nasıl oluştuğunu anlatan Op. Dr. Dursun, şu bilgileri paylaştı:

“Hemoroid oluşum nedeni belli olmamakla birlikte yanlış tuvalet alışkanlığı, ishal ve kabızlık durumları, aşırı acı baharat kullanımı, alkol tüketimi, ayakta uzun süre durmak gerektiren meslekler, uzun yol şoförleri gibi insanlarda daha sık görülmektedir. Gebelikte de sık görülür.”

İKİ TİPİ VAR

Hemoroidlerin iki tip olduğunu söyleyen Op. Dr. Dursun, “Anal kanalın içinde bağırsak mukozası ile anüs derisinin birleştiği linea dentata denilen bir hat vardır. Bu hattın içeri kısmında olursa iç hemoroid, dış kısmında olursa dış hemoroid adını alır. İç hemoroidler şişlik, kanama gibi şikâyetler yapar. Dış hemoroidler ise içinde pıhtı olduğunda semptom yapar, bunun dışında sorun oluşturmazlar” dedi.

KOLONOSKOPİ UYGULANABİLİR

Hemoroid olunduğunda mutlaka anal muayene yapılması gerektiğini ve görüntüleme olmadan ilaca başlanmamasına dikkat çeken Op. Dr. Dursun, “Muayenede hemeroid tespit edildikten sonra arka planda inflamatuar bir bağırsak hastalığı veya kanser bulunmadığını anlamak için rektosigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılması gerekir. Ayrıca altta bir kronik karaciğer hastalığı ya da kan hastalığı olabileceği akılda tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

BESLENME TARZINA DİKKAT EDİLMELİ

Tedavi yollarından bahseden Op. Dr. Dursun, “Birinci derecede pek tedavi gerektirmez. Yaşam tarzı, tuvalet alışkanlığı ve beslenme önerileri yeterli olur. İkinci derecede ilaç tedavisi ve bir önceki öneriler uygulanır. Üçüncü ve dördüncü derecede ise hemoroidektomi, band ligasyon, lazer, krioterapi, infraruj tedavisi, stapler hemoroidektomi, hemeroid arter ligasyon ve hemoroidopeksi yöntemlerinden herhangi biri kişiye özel seçilmek suretiyle uygulanır. Her bir yöntemin kendine has artı ve eksi yönleri vardır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.