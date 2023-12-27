Adana kebabı hastalıklara geçit vermiyor! Belki bu faydasını ilk kez duyacaksınız

27 Aralık 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:14

Adana’nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli ‘Adana kebabı’, uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, fındık pide, çiğ köfte gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor. Adana kebabı, yanında servis edilen salatalar ile birlikte vücuda sağlık açısından ciddi katkılar sağlıyor.

GLUTATYON SEVİYESİNİ ARTTIRIYOR

Vücudun ürettiği en güçlü antioksidan olan ve hastalıklara karşı direnç sağlayan glutatyon, belli yaşlardan sonra vücutta artık üretilmiyor ve birçok kişi dışarıdan glutatyon takviyesi alıyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, glutatyon seviyesinin Adana kebap ve yanındaki salatalar sayesinde arttığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Uzman Diyetisyen Dilek Doğan, “En güçlü antioksidan glutatyondur. Yaşla birlikte maalesef doğal olarak sentez edilen glutatyon seviyesi azalır. Özellikle 20 yaşından sonra her 10 yılda bir glutatyon seviyesinin yüzde 10 azaldığı literatürde yer alır. Adana kebabın ham maddesi kırmızı ettir. Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Gıda Kompozisyonu veri tabanına göre kırmızı et, glutatyonun öncüsü olan ve temeli olan aminoasitlerden, proteinlerden zengin olduğu için seviyeyi arttıran besinlerdendir” dedi.

HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Adana kebabı ve salatalarının sağlığa çok ciddi faydası olduğunu vurgulayan Doğan, “Ayrıca Adana kebabın yanında servis edilen salatalarda, glutatyonun seviyesini arttıracak kükürt ve sülfürden zengin besinler vardır. Bunlar bizim çiğ tüketmeyi tavsiye ettiğimiz soğan, şalgam, turp ve teredir. Bunlar da zaten Adana kebabın yanında vardır. Adana kebap ve salataların yaşla birlikte azalan glutatyon seviyesini arttırabileceği ve sağlığımızı korumada, hastalıklara yakalanma riskini azaltacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

YİYENLER BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz ise kebabın birçok vitamini barındırdığını belirterek şunları söyledi:

“Adana kebabımız ve yanında servis ettiğimiz biberler, soğan, sarımsak ve turp inanılmaz şekilde vücudu destekliyor. Adana kebap yiyenler bağışıklık kazanıyor. Kışın kebap yiyenler daha fazla C vitamini alıyor ve hastalığa karşı korunuyor.”