Ağrı içinde acile gitti, felaketi yaşadı! ‘Böyle bir taş görülmemiş’

Edirne'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran tıp fakültesi öğrencisi Nursu Menekşe'nin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıkarıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan genç kız “Böyle bir taş daha önce görülmemiş, herkes şaşkın. Yaklaşık 6 santimetre, çapı da 2,5 santimetre. Şu an çok iyiyim” dedi.

Edirne’de ağrı içinde acile başvuran Nursu Menekşe’nin safra kesesinden büyük bir taş çıkarıldı.

SAFRA KESESİNDE TAŞ TESPİT EDİLDİ

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 19 yaşındaki Menekşe'nin yapılan tetkiklerinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Oğuzhan Alp Öztürk tarafından kapalı yöntemle ameliyata alınan Menekşe'nin safra kesesinden 2,5 santimetre çapında ve 6 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, TABURCU EDİLDİ

Başarılı ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan genç kız taburcu edildi.

Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Menekşe, 10 yıl önce safra kesesinde taş tespit edildiğini söyledi.

“ÇOK BÜYÜK BİR TAŞ, HERKES ŞAŞKIN”

Menekşe, ilk başlarda cesaret edemediği için ameliyat olmadığını ancak ağrılarının artmasıyla hastaneye başvurduğunu ifade eden Menekşe, "Ağrı içinde acile başvurdum. Hızlı bir şekilde ameliyata alındım. Kapalı yöntem bir operasyonla bu taş vücudumdan çıkarıldı. Çok büyük bir taş. Böyle bir taş daha önce görülmemiş, herkes şaşkın. Yaklaşık 6 santimetre, çapı da 2,5 santimetre. Şu an çok iyiyim, ameliyat ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

“30 DAKİKALIK AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ”

Kızının küçük yaşta bu şikayetle hastalandığını ancak rahatsız etmediği için ertelediklerini söyleyen Anne Nursemin Menekşe, ani bir sancıyla hastaneye geldiklerini ve kızının gece 21.00'de ameliyata alındığını belirtti. Normalde 30 dakikada yapılan ameliyatın 4 saat sürdüğünü aktaran Anne Menekşe, taşın kapalı ameliyatla alındığını ve gece 01.00'de operasyonun tamamlanarak kızının sağlığına kavuşturulduğunu ifade etti.

Doktorları ve ekibine teşekkür eden Menekşe, bu kadar büyük bir taş çıkmasına hem kendisinin hem de herkesin çok şaşırdığını belirtti.