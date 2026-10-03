Ağrı kesiciyle geçen diş ağrısı yanıltmasın!

Ağrı kesicilerin çoğu durumda yalnızca belirtileri geçici olarak azalttığını ifade eden uzmanlar, diş ağrısının geçmesinin dişin iyileştiği anlamına gelmediğini söylüyor.

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Antibiyotiklerin de diş enfeksiyonunun kaynağını ortadan kaldırmadığını aktaran Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Melike Kentkuran, “Diş kaynaklı enfeksiyonların önemli bir bölümünde asıl problem, doku ve kanalların iltihaplanmasıdır. Antibiyotik bu kaynağı mekanik olarak ortadan kaldıramaz. Tedavisi geciken enfeksiyonlar çene kemiğinde kemik kaybına ve apse oluşumuna yol açabilir. Enfeksiyon yüz ve boyun dokularına da yayılabilir.” dedi.

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