Anne ve babalar dikkat! Çocuklarda güneş yanığı cilt kanseri yapıyor!

En tehlikeli kanser türü olan melanomun çocukluk döneminde güneş yanığı geçiren kişilerde çok daha sık görüldüğünü söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Babür Süer “Amerikan Kanser Derneğinin verilerine göre, 18 yaşından önce en az bir kez güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom adı verilen en ölümcül cilt kanseri türüne yakalanma riski iki kat artıyor.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - En tehlikeli kanser türü olan melanomun çocukluk döneminde güneş yanığı geçiren kişilerde çok daha sık görüldüğünü söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Babür Süer “Amerikan Kanser Derneğinin verilerine göre, 18 yaşından önce en az bir kez güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom adı verilen en ölümcül cilt kanseri türüne yakalanma riski iki kat artıyor. Avustralya Kanser Konseyinin yaptığı bir çalışma ise, çocukluk döneminde beş veya daha fazla güneş yanığı yaşayan kişilerde melanom riskinin beş kat arttığını gösteriyor. Bu sebeple bebekleri ve bir yaşından küçük çocukları doğrudan güneş ışığından uzak tutun. İki yaş ve üzeri çocuklar için geniş spektrumlu, en az 30 SPF güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce kremi bolca sürün ve her iki saatte bir tekrarlayın. Çocuklara güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu giysiler giydirin” dedi.