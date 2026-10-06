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Sağlık

Araştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

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Araştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor
Başlık ResmiAraştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, kadınların vücudun tüm bölgelerinde erkeklerden daha fazla ağrı yaşadığı ortaya çıktı. Ağrı oranlarının 55 yaşından önce hızla arttığı, 75 yaş ve sonrasında ise en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi.

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Bilim insanları, ağrının yaş ve cinsiyete göre nasıl değiştiğini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Buna göre araştırmacılar, ağrının dünya genelinde dağılımını ve hayat boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.

Araştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor
Başlık ResmiAraştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

KADINLARIN AĞRI ORANLARI ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK

Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.

EN YÜKSEK AĞRI ORANI BU BÖLGEDE

Araştırmaya göre kadın ve erkeklerde ağrı oranları 55 yaşından önce hızla yükselirken, ağrı en yüksek seviyesine 75 yaş ve sonrasında ulaştı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşadığını bildirirken, yüz ağrısı yüzde 2 ile en az görülen ağrı türü oldu.

Araştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor
Başlık ResmiAraştırma ortaya koydu: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

Şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktı.

Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3'ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı. Araştırmanın sonuçları "​​​​​​​Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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