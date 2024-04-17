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Araştırmalarla kanıtlandı: Anksiyete ve depresyona iyi geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Araştırmalarla kanıtlandı: Anksiyete ve depresyona iyi geliyor

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilim insanları fiziksel temasın acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebileceğini ortaya koydu. Fiziksel temasın basit ve etkili olduğunu söyleyen uzmanlar olumlu etkilere dikkat çekti.

Almanya ve Hollanda'dan araştırmacılar, sarılma gibi fiziksel temasların insanlardaki etkisini anlamak için yaklaşık 10 bin katılımcının yer aldığı 200'den fazla çalışmayı analiz etti.

OLUMLU ETKİLERİ VAR

Bilim insanları, süresi ve sıklığından ziyade "ufak" ve "kibar" dokunuşların bile yaş grubu fark etmeksizin acı, anksiyete ve depresyona karşı olumlu etkilerinin olduğunu tespit etti.

Araştırmada, insanların yanı sıra hayvanlarla fiziksel temasın da zihin sağlığı açısından kilit rol oynadığı belirlendi.

Ebeveynlerin yeni doğan bebeklere temasının önemine işaret edilen araştırmada, insanlar arasında fiziksel temasın ilerleyen yaşlarda da zihinsel sağlık açısından önemini koruduğuna dikkati çekildi.

BASİT VE ETKİLİ BİR YÖNTEM

Araştırmacılar, fiziksel teması insan hayatına dahil etmenin genel sağlık durumunu iyileştirmede basit ve etkili bir yöntem olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Journal Nature Human Behaviour " dergisinde yayımlandı.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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