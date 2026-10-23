Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Sağlık

Aromasına aldanmayın! Elektronik sigaranın görünmeyen tehlikesi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Aromasına aldanmayın! Elektronik sigaranın görünmeyen tehlikesi
Başlık ResmiAromasına aldanmayın! Elektronik sigaranın görünmeyen tehlikesi

Elektronik sigaraların yalnızca su buharı ürettiği yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, bu ürünlerin ciddi akciğer hasarına ve nikotin bağımlılığına yol açabileceği konusunda uyardı. Dirican, özellikle gençlerin elektronik sigaranın sağlık risklerine karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaydet
|

Elektronik sigaraların yalnızca su buharı ürettiği yönündeki düşüncenin yanlış olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, "Bu cihazlar, içlerindeki sıvıyı ısıtarak solunum yoluyla akciğerlere ulaşan bir aerosol oluşturur. Bu aerosol; nikotin, çok küçük parçacıklar, ağır metaller ve çeşitli zararlı kimyasallar içerebilir. Aromalı olması veya kokusunun daha az hissedilmesi, ürünün sağlık açısından güvenli olduğu anlamına gelmez" dedi.

AKCİĞERLERDE CİDDİ HASARA NEDEN OLABİLİR

Elektronik sigara kullanımının solunum sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Dirican, "Solunan maddeler, akciğerlerin derin bölgelerine kadar ulaşarak hava yollarında tahrişe ve iltihabi cevaba yol açabilir. Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin kullanımıyla ilişkili, hastanede tedavi gerektiren ağır akciğer hasarı vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle elektronik sigaralar zararsız ürünler olarak değerlendirilmemelidir" diye konuştu.

GEÇMİŞTE ÖLÜMLE SONUÇLANAN VAKALAR BİLDİRİLDİ

Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin kullanımıyla ilişkili akciğer hasarının "EVALI" olarak adlandırıldığını belirten Dirican, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 2019 yılında ABD'de görülen salgında, yoğun bakım tedavisi gerektiren ve ölümle sonuçlanan vakalar bildirilmiştir. Bu salgında çoğunlukla esrarın psikoaktif bileşeni THC'yi içeren ürünler ve bazı ürünlerde bulunan E vitamini asetatı ile güçlü bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte farklı ürünleri ve bütün vakaları tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Kullanılan ürünlerin içeriğinin belirsiz olması da sağlık risklerini değerlendirmeyi güçleştirmektedir."

BAKMADAN GEÇME
Sigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak
GÜNDEM

Sigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak

AROMALAR VE TASARIMLAR GENÇLERİ CEZBEDEBİLİYOR

Elektronik sigaraların farklı aromalar ve tasarımlarla gençler için çekici hale gelebildiğini söyleyen Dirican, "Merak ve arkadaş çevresinin etkisiyle başlayan kullanım, nikotin bağımlılığına dönüşebilir. Nikotin, gelişimi devam eden ergen beyninde dikkat, öğrenme ve dürtü kontrolüyle ilişkili işlevleri olumsuz etkileyebilir. Ailelerin çocuklarıyla yargılayıcı olmayan bir iletişim kurması, bu ürünlerin risklerini açıkça konuşması önemlidir" ifadelerini kullandı.

ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI İHMAL EDİLMEMELİ

Elektronik sigara kullanan kişilerde ortaya çıkan şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dirican, "Öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirebilir. Özellikle ani veya şiddetli nefes darlığında acil değerlendirme gerekir. Kişilerin kullandıkları ürünleri ve içerikleri hakkında bildiklerini sağlık ekibiyle paylaşmaları, deEğerlendirme sürecine yardımcı olur" dedi.

RİSKSİZ DEĞİL, UZAK DURUN

Elektronik sigaraların uzun vadeli sağlık etkilerinin araştırılmaya devam ettiğini belirten Dirican, "Mevcut bilgiler, bu ürünlerin risksiz olmadığını göstermektedir. Özellikle gençlerin ve hiç sigara kullanmamış kişilerin elektronik sigaraya başlamaması gerekir. Nikotin bağımlılığı yaşayan kişilerin ise bırakma sürecinde sağlık profesyonellerinden destek alması önem taşır" diyerek sözlerini tamamladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.