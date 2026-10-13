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Sigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak

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Sigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak
Başlık ResmiSigara QR kod ile satılacak! Kişisel bilgiler paylaşılmayacak

Sigara satışında 18 yaş kontrolü QR kodlu elektronik sistemle yapılacak. T.C. kimlik numarasıyla eşleşen QR kod, satıcıya isim ve bilgi aktarmadan sadece yaş sınırının geçilip geçilmediğini doğrulayacak.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığının üzerinde çalıştığı sağlık düzenlemesi kapsamında planlanan sigara satışlarında kimlik doğrulama sisteminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Satış noktalarının 18 yaşından küçüklere satış yapmasını engellemek amacıyla tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını kontrol edebilmek amacıyla Japonya, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi elektronik sistem veya cihazlar ile tütün ürünü satışı yapılacak. Kanun teklifi taslağında, 2017 yılında yapılan Küresel Gençlik Tütün Araştırması sonucunda 13-15 yaş grubundaki hâlen sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3’ünün 18 yaşını doldurmadığı hâlde market, bakkal gibi yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildiği ifade edildi.

QR DENETLEMESİ

Teklifin taslağında üzerinde durulan modele göre, ilgili kamu otoritesi tarafından oluşturulan QR kod alıcının telefonuyla okutulacak, sistem yalnızca kişinin “T.C. Kimlik Numarası” ile eşleşecek ve kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Yeni sistem üzerinden satıcıya kişinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgileri aktarılmadan yaş kontrolü yapılabilecek. Uygulamanın hem market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında hem de internet üzerinden yapılan satışlarda devreye alınması değerlendiriliyor.

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Tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını ve günlük olarak alabilecekleri tütün ürünü miktarını denetlemek amacıyla oluşturulacak elektronik sistemin geliştirilerek bir yıl içinde uygulamaya alınması öngörülüyor. Elektronik sisteme ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

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