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Aşı karşıtı aileler hastalıkları hortlatıyor! Sırada Türkiye'de hiç görülmeyenler var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşı karşıtı aileler hastalıkları hortlatıyor! Sırada Türkiye&#039;de hiç görülmeyenler var
Aşı Karşıtlığı, Çocuk Sağlığı, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki bin çocuk hastalıkları uzmanı, çocuğunu aşılatmayan aileleri uyardı: Geçen yıl kızamık vakaları patladı, sırada bugün ülkemizde hiç görmediğimiz çocuk felci, difteri ve menenjit var...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - 59. Türk Pediyatri Kongresi'nde konuşan Türk Pediyatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, aşı karşıtlarının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyerek “43 yıllık hekimim. Asistanlığım kızamık, difteri, çocuk felci, menenjit, bakteriyel menenjit bakmakla geçti. Şimdilerde çok şükür Cerrahpaşa’ya ayda bir tane menenjit ya geliyor ya gelmiyor. Çünkü çocuklar aşılandı ve bu hastalıklar bitti. Ancak şimdi yine eski günlere dönmek üzereyiz. Bunların yeniden hortlamasından çok korkuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Çokuğraş, Türkiye’deki tam aşılı çocukların 2008’de yüzde 80,5, 2013’te yüzde 74, 2018 de yüzde 66,9 olduğunu, 2023 rakamlarının henüz açıklanmadığını ancak hasta çocuk oranlarındaki artışın bu sayının daha da aşağılara düştüğünü gösterdiğini söyledi.

ÇOCUK FELCİ, DİFTERİ...

Aşı karşıtlığının pandemide alevlendiğini söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş “Ülkemiz pandemiden önce yüzde 98’lere varan oranda çocukların aşılandığı çok da iyi bir aşı takvimine sahip bir ülkeydi. Kızamıkta yüzde 95 kritik eşiktir. Bu oran yüzde 95’in altına düştüğü için ülkemizde geçen sene ciddi kızamık vakalarına rastladık. Eğer böyle giderse bir süre sonra korkarım başka bir takım aşıyla önlenebilir hastalıklarında hortladığını hep beraber göreceğiz” dedi.

Türkiye’nin göç alan bir ülke olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çokuğraş “Çevre ülkelerden aşısız ve aşı takibi yapılamayan göçmen çocuklar da riski artırıyor. Artık Türkiye’de görmediğimiz ama iyi tedbir alınmazsa maalesef yakında tekrar karşılaşmak zorunda kalacağımız çocuk felci, difteri gibi çok ciddi hastalıklar var” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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