Ayaklarında şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, hayatının şokunu yaşadı

Para uğruna bunu da yaptılar! Kalp rahatsızlığından ölen oğlunu kız gibi gösterip insanları dolandırdı

Para uğruna bunu da yaptılar! Kalp rahatsızlığından ölen oğlunu kız gibi gösterip insanları dolandırdı

Gaziantep’te yaşayan 84 yaşındaki Abdulkadir Akın, ayaklarında şişlik ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen hasta tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Mutluluğunu ise “Şu an sağlığıma kavuştum, mutluyum. Kapalı yöntemle ameliyat oldum. Hiçbir sıkıntım yok” sözleriyle dile getirdi.

Gaziantep’te yaşayan Abdulkadir Akın, aort kapağında darlık, kalp yetmezliği, nefes darlığı ve ayakta şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanın muayenesini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, Abdulkadir Akın’ın birden fazla sağlık sorunu olmasına rağmen ana problemin aort kapağındaki darlık olduğunu hastaya ifade etti.

HAYATİ KALP SORUNLARI VARDI

Aort kapağında darlık olan 84 yaşındaki Akın’ın TAVİ yöntemi ile kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp cerrahi gerekmeksizin kasık bölgesinden girilerek tedavi edildi. Hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde tedavisi tamamlanarak taburcu olması sağlandı.

Kalp adına önemli tedaviler yaptıklarını belirten Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, “Günlük 5 ila 6 hastamıza ise kompleks kardiyovasküler girişimler yapıyoruz. Yaptığımız bu işlemlerin başında kapak işlemleri, TAVI gibi kompleks işlemler, mitral balon gibi deneyim gerektiren işlemler onun dışında kalp deliği kapatmak gibi işlemleri hastanemizde rutin olarak yapıyoruz” dedi.

“KALP KAPAĞINI DEĞİŞTİRDİK”

84 yaşındaki hastasını TAVI yöntemiyle sağlığına kavuşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Barış, “Hastamızda ciddi bir aort darlığı ve aort yetmezliği mevcuttu. İşlem öncesi kalp yetmezliği ve kapak hastalığına bağlı olarak nefes darlığı, ayaklarında şişme mevcuttu, hastamızın ileri yaşta olması nedeniyle açık ameliyatı kaldırabilecek durumda olmadığı için kapalı yöntemle kasıktan girerek hastamızın kalp kapağını değiştirdik. Bu işleme TAVI ismi veriliyor. Ciddi yetmezlik ve darlık olan aort kapak bölgesine kasıktan girerek yeni kapağını yerleştirmiş olduk. Bu sayede hastamızda kalp yetmezliği semptomu geriledi. Öncesinde yürüyemeyen ve oturamayan hastamız şuan rahat rahat yürümeye başladı ve de ödemleri geriledi” dedi.

“SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM, MUTLUYUM”

Kapalı yöntemle ameliyat olduğunu söyleyen 84 yaşındaki Abdulkadir Akın sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Ayaklarımda şişlik vardı, nefes darlığım vardı. Şu an sağlığıma kavuştum, mutluyum. Kapalı yöntemle ameliyat oldum. Hiçbir sıkıntım yok” diye konuştu.