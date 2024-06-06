Ayakta idrar yapmanın prostata etkisi var mı? Uzmanı açıkladı

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, ‘ayakta idrar yapmanın prostat hastalıklarına neden olduğuna' dair yaygın bir inanış olduğunun altını çizdi. Kıvrak, “Mevcut bilimsel veriler bu iddiayı desteklemiyor. Prostat hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal değişiklikler daha belirgin rol oynar” dedi, ayrıca prostat hastalığında riski azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, halk arasında çok konuşulan ‘ayakta idrar yapmak prostat hastalığına yol açar' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Prostat neden olur?’ , ‘Prostat teşhisi nasıl konur?’ ‘Prostat tedavisi nasıl yapılır?' sorularına cevap verdi.

“BİLİMSEL VERİLER İDDİAYI DESTEKLEMİYOR”

Ayakta idrar yapmanın prostat hastalıklarına neden olduğuna dair yaygın bir inanış olduğunu belirten Opr. Dr. Kıvrak, “Ancak, mevcut bilimsel veriler bu iddiayı desteklemiyor. Prostat hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal değişiklikler daha belirgin rol oynar. Ayakta veya oturarak idrar yapma şeklinin prostat sağlığını doğrudan etkilediğine dair yeterli kanıt bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“KABAK ÇEKİRDEĞİ, PROSTAT HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLİR”

Prostat sağlığını korumak için düzenli sağlık kontrolleri yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ile alkol tüketiminden kaçınmanın önemine değinen Opr. Dr. Mithat Kıvrak, “Bu önerilerin dışında kabak çekirdeği, iyi huylu prostat hastalığında faydası gösterilmiştir. Yine domates, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyveler gibi antioksidan bakımından zengin besinler tüketilmesi prostat sağlığı açısından faydalı olacaktır. Yürüyüş, koşu, yüzme gibi kardiyovasküler sağlığınızı destekleyen aktiviteler ve haftada birkaç gün kas gücünüzü artırıcı egzersizler yapılmalıdır. Aşırı kafein ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıdır. İdrar yaparken mesane tamamen boşaltılmalı ve tuvalet ihtiyacını geciktirmemeye özen gösterilmelidir” ifadelerine yer verdi.

KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN UYARISI

Prostat sağlığı konusunda endişeleri olanların mutlaka bir uzmana danışması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Kıvrak, “Kendi kendinize tanı koymaktan veya internet üzerinde doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere göre hareket etmekten kaçının. PSA seviyelerinizi düzenli kontrol ettirin. Bu test, prostat kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynar. Prostat sağlığı konusunda daha fazla bilgi ve kişisel tavsiye için bir üroloji uzmanına başvurmanız önemlidir. Konu özelinde, sizin için en uygun yaşam tarzı değişikliklerini ve tedavi seçeneklerini belirlemenize yardımcı olabilir” diye konuştu.