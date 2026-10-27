Kırgızistan’da kötü huylu kemik kanseri (osteosarkom) teşhisi konulan 12 yaşındaki Baiaman Ularbekov, şifayı Türkiye’de buldu.

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Ailesinin araştırmaları sonucu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) getirilen küçük Baiaman, uygulanan 10 haftalık kemoterapi tedavisinin ardından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla bacağı ampute edilmeden tümörlü dokudan tamamen kurtarıldı.

Bacağı kesilmekten kurtarıldı! Kırgız çocuk şifayı Türkiye’de buldu

Ayağına protez takılan ve yeniden yürüyeceği günü sabırsızlıkla bekleyen Kırgız çocuk, Türk hekimlerine minnettar olduğunu söyledi. SEAH Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Sağlam, kemik tümörlerinin multidisipliner bir yaklaşımla kamu çatısı altında ücretsiz tedavi edildiğini belirtirken; Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Orhan ise erken teşhisin önemine dikkat çekerek Kırgız gence umut olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

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