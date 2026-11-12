Sağlık

Bakan Memişoğlu COP31'de duyurdu: Sağlıkta “Yerli ve Yeşil” dönüşüm başlıyor!

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Bakan Memişoğlu COP31'de duyurdu: Sağlıkta “Yerli ve Yeşil” dönüşüm başlıyor!
Başlık ResmiBakan Memişoğlu COP31'de duyurdu: Sağlıkta “Yerli ve Yeşil” dönüşüm başlıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31’de Türkiye’nin iklim ve sağlık alanındaki yeni yol haritasını açıkladı. 2026-2030 eylem planıyla erken uyarı sistemleri, su güvenliği, yeşil hastaneler ve aşırı sıcaklara karşı önlemler hayata geçirilecek.

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılarak iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin yeni hedeflerini açıkladı.

Sağlığın tüm sektörlerin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “2053 Net Sıfır Emisyon” vizyonu ve Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen “Sıfır Atık” hareketinin iklim politikalarının temel istikameti olduğunu belirtti.

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İklim krizini bir halk sağlığı meselesi olarak ele aldıklarını ifade eden Memişoğlu, kamuoyuna sunulan 2026-2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı kapsamında öne çıkan adımları COP31’de şöyle özetledi:

1. Erken uyarı ve dijital altyapı: Hava kalitesi, meteoroloji ve sağlık verilerini entegre eden dijital sistemlerle, aşırı sıcaklar ve çevresel riskler hastalığa dönüşmeden önleyici tedbirler alınacak.

2. Suyun anlık takibi: Güvenli su erişimi doğrultusunda içme ve kullanma sularından her yıl yaklaşık 175 bin numune alınarak kesintisiz izleme yapılacak.

3. Yeşil hastane dönemi: Sağlık tesislerinin çevresel ayak izini azaltmak adına enerjiyi ve suyu verimli kullanan, atığını en aza indiren çevre dostu hastane modelleri yaygınlaştırılacak.

4. Aşırı sıcaklar acil eylem planı: Sağlık Bakanlığı Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı’nı hazırladı. Amaç, sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek.

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