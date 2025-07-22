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Baş ağrısı ve halsizlik şikayeti yaşıyordu…. Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Baş ağrısı ve halsizlik şikayeti yaşıyordu…. Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da göğüs ve baş ağrısı, halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki Veysel Polater’in hastalığı tespit edildi. 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşan Polater, “Kalp krizi belirtileri yaşıyordum. Şimdi gayet iyiyim” dedi.

Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Veysel Polater, göğüs ve baş ağrısı, halsizlik şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanenin kalp merkezinde yapılan tetkikler ve muayene sonucunda Polater'e aort anevrizması teşhisi konuldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Sezgin ve ekibi tarafından ameliyata alınan Polater'in operasyonu 4 saat sürdü.

Hastanın aort damarındaki anevrizma, "bentall" (aort anevrizma onarımı) yöntemiyle onarıldı. Hastanede 9 gün kontrol altında tutulan Polater, taburcu edildi.

Baş ağrısı ve halsizlik şikayeti yaşıyordu…. Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı - 1. Resim

“ZOR BİR AMELİYATTI”

Doktor Sezgin, gazetecilere, aort anevrizması tedavi edilmediğinde hayati riske neden olabildiğini söyledi.

Merkezlerine 10 gün önce başvuran Polater'e gerekli tetkikleri yaptıktan sonra aort damarında 49-52 milimetrelik bir genişleme tespit ettiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Ameliyat öncesi hem hastaya hem de ailesine müdahalenin gerekliliğiyle ilgili bilgi verdik. 10 gün önce bentall yöntemiyle ameliyat yaptık. Bu ameliyat her merkezde yapılmaz. Zor bir operasyondu. Aort kapak, koroner baypas ve aort damarını birden değiştirebiliyoruz. Ameliyat zor olmasına rağmen başarıyla tamamladık. Hastamız sağlığına kavuştu. Kontrolleri yaptıktan sonra taburcu ettik."

Baş ağrısı ve halsizlik şikayeti yaşıyordu…. Doktora gidince hastalığı ortaya çıktı - 2. Resim

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ YAŞIYORDU

Polater de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hastaneye kalp ritim bozukluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı, halsizlik şikayetleriyle başvurdum. Kalp krizi belirtileri yaşıyordum. Doktor Murat Sezgin ve ekibi ameliyatımı yaptı. Gayet iyiyim. Sağlığıma kavuştum. Doktorlardan Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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