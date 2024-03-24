Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Başlıca sebebi ‘uzun süren öksürük!’ Halsizlik de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurun

Başlıca sebebi ‘uzun süren öksürük!’ Halsizlik de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurun

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başlıca sebebi ‘uzun süren öksürük!’ Halsizlik de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurun

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin veremden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu hastalığın tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Ancak uzun süren öksürük, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı durumlarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin verem hastalığından öldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Oysa veremin etkeni bellidir, tanısı kolaydır, tedavisi mümkündür ve aşısı da vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri doğrultusunda sağlık yönetimlerince konunun sahiplenmesi, kararlılık, liderlik ve yeterli bütçe ayrılması ile tüberküloza karşı mücadelede başarı mümkün olduğu mesajını verir Bu yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Evet! Tüberkülozu sona erdirebiliriz!’ temasını seçmiştir” diye konuştu.

DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR

Veremin “Mycobacterium tuberculosis” adı verilen bir basilin yol açtığı ve en başta akciğerleri tutan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, “Hastadan sağlam kişilere bulaşır. Hasta kişinin havaya saçtığı basillerin solunması (damlacık çekirdeği) yoluyla bulaşmaktadır. Daha nadiren hasta ineklerin sütü ile bulaşabilir. Hasta kişinin maske kullanması, hasta odasının ve kullandığı banyonun ayrılması, odanın sürekli havalandırılması bulaşmayı büyük oranda önler” dedi.

“DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR”

Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığına yakalananların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Dünyanın yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Enfekte kişilerfde herhangi bir semptom yoktur ve hastalığı bulaştırmazlar. Enfeksiyon çoğu zaman hastalığa ilerlemez. Enfekte kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığında enfeksiyon hastalığa dönüşür. Tüberküloz basili ile enfekte olan kişilerin, yaşamları boyunca tüberküloz hastalığına yakalanma riski yüzde 5-10 arasındadır. Enfekte olanlar arasından HIV pozitif, organ nakli veya böbrek yetmezliği olan kişiler hastalığa ilerleme konusunda daha yüksek riske sahiptirler. Tüberküloz ile enfekte ve yüksek riskli kişilere enfeksiyonun hastalığa ilerlemesini asını durdurmak için önleyici tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

ÖKSÜRÜK, YORGUNLUK, KİLO KAYBI…

Tüberkoluzun belirtilerine ve tanı konma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığı uzun süren öksürük, balgam çıkarma, bazen balgamda kan gelmesi, iştahsızlık, zayıflık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş ve gece terlemeleridir. Akciğer grafisi ve balgam mikroskopisi ile tanısı konulur” açıklamasında bulundu.

“TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK”

Tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Tüberküloz hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi başarısı yüzde 100’e yakındır. Ancak bazı ülkelerde ilaçlara dirençli tüberküloz sıklığı fazladır. İlaca dirençli tüberküloz hastalığının tedavisi daha uzun ve daha karmaşıktır” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araştırma ortaya koydu: Yalnızlık, günde 15 sigaradan beter - SağlıkYalnızlık, günde 15 sigaradan beterTürkiye veremle mücadelede dünyaya örnek oluyor - SağlıkTürkiye veremle mücadelede dünyaya örnek oluyorBit, pire, HPV virüsleri, mantar ve uyuz... İkinci el kıyafetler hastalık saçıyor - Sağlıkİkinci el kıyafetler hastalık saçıyorRamazanda öfke patlamalarına dikkat! İşte başa çıkma yöntemleri - SağlıkRamazanda öfke patlamalarına dikkat! İşte başa çıkma yöntemleriÇay ve kahve tiryakilerine ramazan uyarısı! Vücudu susuz bırakabilir - SağlıkÇay ve kahve tiryakilerine ramazan uyarısı! Vücudu susuz bırakabilirTıp dünyasında bir ilk! ABD’de canlı bir hastaya başarılı şekilde domuz böbreği nakledildi - SağlıkTıp dünyasında bir ilk!Sigara içenlerde risk fazla! Organları yağlandırıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyor - SağlıkSigara içenlerde risk fazla! Organları yağlandırıyor, hastalıklara davetiye çıkarıyorSağlıklı bir ramazan geçirmenin anahtarı: İftar ve sahurda dikkat - SağlıkSağlıklı bir ramazan geçirmenin anahtarı: İftar ve sahurda dikkatBüyük araştırma ile ispatlandı! Hastalıkların sebebi aşı değil Covid’in kendisi - SağlıkHastalıkların sebebi aşı değil Covid’in kendisiKadın tiryaki sayısı arttı! - SağlıkKadın tiryaki sayısı arttı!
Sonraki Haber Yükleniyor...