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Sağlık

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Darülaceze iş Birliği: İki köklü kurum yaşlılar için buluştu

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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Darülaceze iş Birliği: İki köklü kurum yaşlılar için buluştu
Başlık ResmiBezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Darülaceze iş Birliği: İki köklü kurum yaşlılar için buluştu

Dünya Yaşlılar Günü’nde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren “İki Köklü Miras, Ortak Bir Gelecek” adlı iş birliği protokolü imzalandı.

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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş ile Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam’ın imzaladığı protokol kapsamında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin sağlık imkânları Darülaceze sakinleri için de kullanılacak.

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Protokolün çok kapsayıcı olduğunu aktaran İslam, “Öğrencilerin saha eğitimleri hususunda bizim sağlayacağımız destekler, projeler, laboratuvar imkânları ve sağlık alanında yapılacak iş birlikleri olacak. Aktif yaşlanma, yaşlı sağlığı ve bakım ihtiyaçlarının ilerlediği zamanlarda sağlık hizmetinin güçlü olduğu bir hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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