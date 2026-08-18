‘Bir şey olmaz’ dedi, lenslerini böyle taktı! Saatler içinde dünyası karardı

İngiltere’de yaşayan bir kadın, yıllardır sorunsuz kullandığı kontakt lensleri ellerini yıkamadan takınca saatler içinde görme yetisini kaybetti. Durumu giderek ağırlaşan kadın soluğu doktorda alırken, her iki gözünde de ciddi enfeksiyon oluştuğu ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşayan Susannah Jowitt, uzun bir seyahat dönüşünde lenslerini ellerini yıkamadan takınca kabusu yaşadı. Saatler içinde gözlerinde ciddi bir enfeksiyon gelişen Jowitt, görme yetisini neredeyse tamamen kaybetti.

İLK ETAPTA ALERJİYE BAĞLADI

Gözlerinde başlayan kaşıntıyı ilk etapta alerjiye bağlayarak göz damlası kullanan kadının şikayetleri kısa sürede ağırlaştı. Akşam saatlerinde görüşü iyice bulanıklaşan Jowitt, lenslerini çıkarıp gözlerini tuzlu suyla yıkadı, ancak durum daha da kötüleşti.

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ACI GERÇEK HASTANEDE ÇIKTI

Tuzlu suyun gözlerini daha da tahriş etmesiyle adeta kabusu yaşayan kadın, bir arkadaşının yardımıyla Moorfields Göz Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan muayenelerde Jowitt'in kornea enfeksiyonu kaptığı tespit edildi. Doktorlar, kadının her iki korneasında da çok sayıda ülser oluştuğunu ve enfeksiyonun hızla ilerlediğini belirledi.

HİJYEN EKSİKLİĞİ YÜZÜNDEN KABUSU YAŞADI

Kadının lenslerini uzun süredir temizlemediği, ellerini yıkamadan lenslerini taktığı ve kullandığı göz damlası ile serum fizyolojik ürünlerini önerilen süreden çok daha uzun süre açık tuttuğu ortaya çıktı.

Birkaç hafta içinde antibiyotik tedavisiyle sağlığına kavuşan kadının iki korneasında da kalıcı bir yara oluşmadı.

Uzmanlar, lens solüsyonunun her gün değiştirilmesini, lenslerin takılmadan önce en az 30 saniye boyunca solüsyonla temizlenip ovalanmasını ve lens kutusunun düzenli olarak değiştirilmesini öneriyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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