Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde
Fotoğraf Başlığı Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

Norveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, anne ve babaların telefon başında geçirdiği süre, çocukların dil gelişimini doğrudan etkiliyor. Özellikle gün içinde saatlerce telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında kelime öğrenme ve dil gelişiminin daha yavaş olduğu belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Norveç'te yapılan araştırmada, ebeveynlerin akıllı telefon ve tablet kullanımı ile çocukların dil becerileri arasındaki ilişki incelendi. Araştırmacılar, ebeveynlerin telefon başında geçirdiği sürenin artmasının, çocuklarla kurulan iletişimi azaltabileceğine ve bunun da özellikle erken yaşlarda dil gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışmada, 747 Norveçli çocuk 5 yaşından 8 yaşına kadar üç yıl boyunca takip edildi. Çocukların kelime bilgisi ve dilbilgisi becerileri düzenli olarak test edilirken, ebeveynlerden de kendi telefon ve sosyal medya kullanım sürelerine ilişkin bilgiler alındı.

EBEVEYNLERİN EKRAN SÜRESİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Araştırmacılar, aile geliri ve ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi faktörleri de hesaba kattı. Sonuçlara göre, ebeveynlerin telefon kullanım süresi arttıkça çocukların kelime dağarcığındaki gelişimin yavaşlama eğilimi gösterdiği belirlendi. Anne ve babaları günde yaklaşık dört saat telefon kullanan çocuklar, ebeveynleri telefonu yaklaşık bir saat kullanan çocuklara göre dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.

Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde
Başlık ResmiÇocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

Çalışmada ayrıca kendi telefon veya tabletine sahip olan 5 yaşındaki çocukların, bu cihazlara sahip olmayan yaşıtlarına göre başlangıçta daha düşük dil becerilerine sahip olduğu görüldü. Ancak bu farkın 7 yaşına gelindiğinde ortadan kalktığı belirlendi.

Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde
Başlık ResmiÇocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Çalışmanın ilk yazarı Dr. Junyi Yang, akıllı telefonların ebeveynlerin dikkatini çocuklarından uzaklaştırabileceğini belirterek, bunun kelime öğrenme ve dil gelişimi için önemli olan iletişim fırsatlarını azaltabileceğini söyledi. Araştırmacılara göre telefon kullanımının artması, birlikte kitap okuma, sohbet etme ve hikâye anlatma gibi çocukların dil gelişimini destekleyen etkinliklerin azalmasına yol açabiliyor.

Araştırmacılar, çocukların gelişiminde yalnızca onların ekran süresinin değil, ebeveynlerin cihaz kullanımının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü de 2-4 yaş arasındaki çocukların ekran süresinin günde bir saatle sınırlandırılmasını öneriyor. Çalışma, çocukların erken yaşlardaki gelişiminde ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının da önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kalp pili değiştirildi, o kablolar vücudunda kaldı! Genç annenin ölümünde ihmaller zinciri
SAĞLIK

Kalp pili değiştirildi, o kablolar vücudunda kaldı! Genç annenin ölümünde ihmaller zinciri

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Zalgiris: Italiano ilk 11'i belirledi
Kaydet
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.