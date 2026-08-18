Norveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, anne ve babaların telefon başında geçirdiği süre, çocukların dil gelişimini doğrudan etkiliyor. Özellikle gün içinde saatlerce telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında kelime öğrenme ve dil gelişiminin daha yavaş olduğu belirlendi.

Norveç'te yapılan araştırmada, ebeveynlerin akıllı telefon ve tablet kullanımı ile çocukların dil becerileri arasındaki ilişki incelendi. Araştırmacılar, ebeveynlerin telefon başında geçirdiği sürenin artmasının, çocuklarla kurulan iletişimi azaltabileceğine ve bunun da özellikle erken yaşlarda dil gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışmada, 747 Norveçli çocuk 5 yaşından 8 yaşına kadar üç yıl boyunca takip edildi. Çocukların kelime bilgisi ve dilbilgisi becerileri düzenli olarak test edilirken, ebeveynlerden de kendi telefon ve sosyal medya kullanım sürelerine ilişkin bilgiler alındı.

EBEVEYNLERİN EKRAN SÜRESİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Araştırmacılar, aile geliri ve ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi faktörleri de hesaba kattı. Sonuçlara göre, ebeveynlerin telefon kullanım süresi arttıkça çocukların kelime dağarcığındaki gelişimin yavaşlama eğilimi gösterdiği belirlendi. Anne ve babaları günde yaklaşık dört saat telefon kullanan çocuklar, ebeveynleri telefonu yaklaşık bir saat kullanan çocuklara göre dil testlerinde ortalama 2,5 puan daha düşük sonuç aldı.

Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

Çalışmada ayrıca kendi telefon veya tabletine sahip olan 5 yaşındaki çocukların, bu cihazlara sahip olmayan yaşıtlarına göre başlangıçta daha düşük dil becerilerine sahip olduğu görüldü. Ancak bu farkın 7 yaşına gelindiğinde ortadan kalktığı belirlendi.

Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak yetmiyor! Asıl risk sizin ekran sürenizde

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Çalışmanın ilk yazarı Dr. Junyi Yang, akıllı telefonların ebeveynlerin dikkatini çocuklarından uzaklaştırabileceğini belirterek, bunun kelime öğrenme ve dil gelişimi için önemli olan iletişim fırsatlarını azaltabileceğini söyledi. Araştırmacılara göre telefon kullanımının artması, birlikte kitap okuma, sohbet etme ve hikâye anlatma gibi çocukların dil gelişimini destekleyen etkinliklerin azalmasına yol açabiliyor.

Araştırmacılar, çocukların gelişiminde yalnızca onların ekran süresinin değil, ebeveynlerin cihaz kullanımının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü de 2-4 yaş arasındaki çocukların ekran süresinin günde bir saatle sınırlandırılmasını öneriyor. Çalışma, çocukların erken yaşlardaki gelişiminde ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının da önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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