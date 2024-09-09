Biri 58, diğeri 71 yaşında! Hiçbir şey yasak değildi, yiyerek kilo verdiler! Hayatları değişti

Sivas'ta yaşayan Şadiye Yenice ve Fatma Akkuş, günde 15 bardak su içip kilo vererek adeta yeni bir hayata merhaba dedi. İki kadının kilo verme sırrı ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı.

Sivas’ta yaşayan Fatma Akkuş (58) ve Şadiye Yeniceli (71) aşırı kilo problemi nedeniyle zor günler geçirince kilo vermeye karar verdi ve Uzman Diyetisyen Ali Can Daşdemir ile görüştü.

“BİZ BURADA HİÇBİR ŞEYİ YASAKLAMIYORUZ”

Diyetisyenlerinin ‘düzenli beslenme ve günde 15 bardak su için’ tavsiyesi üzerine nefes almakta zorlanan ve yürüyemeyen Şadiye Yeniceli, 102 kilodan 85 kiloya düşerek sağlıklı hayata kavuştu. Benzer şekilde, bel fıtığı ile dizinde sıvı kaybı yaşayan ve ameliyat olma riskiyle karşı karşıya kalan Fatma Akkuş da 100 kilodan 80 kiloya inerek hem sağlığını korudu hem de hayat kalitesini artırdı. Tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyleyen Uzman Diyetisyen Alican Daşdemir, bu başarının ardında yatan en önemli faktörün dengeli beslenme olduğunu vurguladı. Daşdemir, "Biz burada hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Günlük yenilen yemekleri planlayıp sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde evde yapılan tüm yemeklerle diyet yapılabileceğini göstermiş oluyoruz" dedi.

GÜNDE 15 BARDAK SU İÇEREK 17 KİLO VERDİ

Şadiye Yeniceli, günde 15 bardak su içtiğini söyleyerek, “Kilo nedeniyle yürüyemiyordum. Nefes dahi alamıyordum. Beni buraya aile hekimim yönlendirdi. Ali hocada ilgilendi. Kilomu verdim rahatladım. 102 kilodan 85 kiloya düştüm. Hocam liste verdi onu uyguladım. Günde 15 bardak su içtim. Ekmek, kızartma ve hamur işi yemedim. Hepsini hayatımdan çıkarttım. Kilo verdikten sonra nefes ve yürümem düzeldi” dedi.

“KİLO VERİNCE ÇOK RAHATLADIM”

Fatma Akkuş, kilo verince hayatının değiştiğini belirterek, “Dizimde sıvı kaybı vardı. Ali hocamdan çok memnunum. İyi kilo verdirdi. 100 kilodan 80 kiloya düştüm. Diyetlerde de sıkıntı olmadı. Günlük yaptığım yemeklerle diyet yaptım. Sadece porsiyon küçülttüm. Ekmek yemeği biraz kestim, suyu bol içtim. Bir senede 20 kilo verdim. Kilo verdikten sonra hayatımda güzel değişiklikler oldu. Yürüyemiyordum, şimdi yürüyebiliyorum. Önceden 5 metre yürüsem yarım saat oturmam lazımdı, bel fıtığından dolayı. Doktor ‘acil ameliyat olman gerekiyor. Olmazsan felç olma durumun var. Kilo vermen gerek’ dedi. Ben de buraya geldim. Çok memnun kaldım. Kilo verince çok rahatladım. Ameliyat olmaktan vazgeçtim. Kilo verince beni tanımayanlar oldu” şeklinde konuştu.