2020 yılında böbrek tümörü teşhisi konulan ve kanserin pankreasına yayılması üzerine zorlu bir süreç yaşayan 59 yaşındaki Moritanyalı akademisyen Prof. Dr. Muhammed Salem Tah, tedavi için geldiği Malatya'da geçirdiği Whipple ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Tah, "Hiç ameliyat olmamış gibiyim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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Moritanya İslami İlimler ve Araştırmalar Yüksek Enstitüsü İdari ve Mali İşler Direktörü Tah'a, 2020 yılında böbrek tümörü teşhisi konuldu. Tedavi amacıyla Tunus'ta ameliyat edilen Tah'ın kontrollerinde, kanserin pankreasına metastaz yaptığı belirlendi.

ÖĞRENCİSİNİN TAVSİYESİYLE MALATYA'YA GELDİ

Bunun üzerine tedavisini sürdürebilmek için farklı ülkelerdeki sağlık kuruluşlarını araştıran Tah, bir öğrencisinin babasının daha önce aynı merkezde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Böbreğinde başladı, pankreasına yayıldı! Doktorların zorlu ameliyatı hayatını değiştirdi

TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI

Merkezde gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmeler sonucunda ameliyata uygun bulunan Tah, pankreasındaki 3,9 santimetrelik metastaz nedeniyle Whipple (pankreas kanseri ameliyatı) ameliyatına alındı.

İleri düzey cerrahi operasyonlardan biri olan ve tecrübe gerektiren ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren Tah, 6 yıllık kanser mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

"HASTAMIZ TABURCU AŞAMASINDA"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Sümer, hastanın tedavi sürecinin farklı branşların katılımıyla değerlendirildiğini söyledi.

Hastanın böbreğindeki tümörün daha önce temizlendiğini, pankreasta ise tek bir alanda metastaz tespit edildiğini belirten Sümer, şöyle konuştu:

"Hastamıza 10 gün önce pankreasına metastaz nedeniyle Whipple ameliyatı yaptık. Bütün bölümler olarak birleştik ve onkoloji konseyinde değerlendirdik. Hastamız gayet iyi, taburculuk aşamasında. Kendisi de paylaşmak istedi ve bizi mutlu etti. 5 yıl önce böbrek tümörü temizlenmişti. Sadece pankreasta tek bir alanda metastazı vardı. Ameliyatı yapıldı ve hastamız taburcu aşamasında. Bizi Moritanya'ya davet etti ve ziyaretlerine gideceğiz. Pankreasa yayılmış bir kanser, 3,9 santimetrelik bir metastazı vardı. Vücudun kavşak noktası olduğu için mide, safra kanalları ve pankreas olduğu için zor bir ameliyat. Bu ekipçe yapılan bir ameliyat ve ekibimizin de eline sağlık, sonuçta gayet iyi oldu.

Böbreğinde başladı, pankreasına yayıldı! Doktorların zorlu ameliyatı hayatını değiştirdi

"HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİYİM"

Sağlığına kavuşan Tah ise öğrencisinin babasının daha önce Malatya'da tedavi olduğunu ve kendisinin de onların yönlendirmesiyle Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Malatya'da tedavi gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tah, şöyle konuştu:

"Hiç ameliyat olmamış gibiyim. Bana ülkemde bu hastalıkla ilgili anlatılan korkuların hiçbirini burada yaşamadım. 2020'de böbrek tümörüyle tanıştım ve kontrole gittiğimde pankreas içinde kitle gördüler. Süreci yaşadıktan sonra orayla ilişiğimi kesip kardeş ülke Türkiye'ye geldim. Bu hastane kendi iç dünyamda yeni bir keşif oldu. Tanıdıklarımı sağlık bulmaları için bu hastaneye yönlendireceğim."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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