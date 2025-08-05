Böbrek yetmezliği sessiz ilerliyor: Uzmandan erken teşhis uyarısı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Berktaş, böbrek yetmezliğinin genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve semptomların çoğunlukla hastalığın son evresinde ortaya çıktığını kaydetti.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Hastalığa yol açan başlıca nedenlerin diyabet, hipertansiyon ve romatizmal hastalıklar olduğunu belirten Berktaş, ayrıca böbrek taşları, tekrarlayan enfeksiyonlar, gereksiz ilaç kullanımı ve böbrek kistlerinin de riski artırdığını ifade etti.

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kronik hastalığı olan bireylerin düzenli olarak böbrek kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen Berktaş, "Eğer kontrollerde böbrekte bir hasar tespit edilirse, bu durumda böbrek yetmezliğine gidişatı yavaşlatmak için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır" dedi.

KORUYUCU ÖNLEMLER ALINMALI

Tedbirler arasında sıvı alımının düzenlenmesi, tuz tüketiminin azaltılması, diyetin kontrol altında tutulması, gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması ve enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesinin yer aldığını belirten Berktaş, "İdrar yollarında sorun oluşturan taş gibi durumlar da mutlaka müdahale edilmelidir" ifadelerini kullandı.

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İKİ YOL: YA DİYALİZ YA NAKİL

Böbrek yetmezliğinin son evresine gelindiğinde ise hastaların karşısında iki tedavi seçeneği kaldığını belirten Berktaş, "Bu noktada ya diyalize başlanıyor ya da böbrek nakli planlanıyor. Ancak hedefimiz, bu son aşamaya gelinmesini mümkün olduğunca geciktirmek. Bunun için koruyucu önlemler büyük önem taşıyor" diye konuştu.