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Sağlık

Can Akaş’ın ölüm sebebi olarak gösteriliyor! Elektronik sigara kalp ritmini bozuyor

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Can Akaş’ın ölüm sebebi olarak gösteriliyor! Elektronik sigara kalp ritmini bozuyor
Başlık ResmiCan Akaş’ın ölüm sebebi olarak gösteriliyor! Elektronik sigara kalp ritmini bozuyor

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ın, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine baba Akaş’ın oğlunun elektronik sigara yüzünden öldüğünü ima etmesi, dikkatleri yeniden elektronik sigaralara çevirdi.

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Ziyneti Kocabıyık
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Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba Cem Akaş,”Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım oğlum şu anda hayattaydı” dedi.

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Gençler arasında kullanımı giderek yaygınlaşan elektronik sigaraların kalp ve damar sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, “Elektronik sigara kullananlarda ritim bozukluğu görülme riski yüzde 82 daha yüksek. Elektronik sigaranın nikotin bağımlılığının yanı sıra kalp hızı, tansiyon, damar fonksiyonları ve kalbin elektriksel sistemi üzerinde etkileri bulunuyor.” dedi.

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