Canan Karatay ‘Bu başka pandemi’ deyip uyardı! Hemen avuç içlerinize bakın, işte en büyük belirtisi

“Ülkemizde anemi yani kansızlık o kadar yaygın ki, artık salgın halinde... Virüslerin pandemisi diye kıyametler koptu ama kansızlığın pandemisi daha konuşulmuyor” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu önemli problemin belirtilerini sıraladı, kansızlığı gidermek için doğal beslenmenin önemine dikkat çekti.

Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube’daki bilgilendirici yayınlarına devam ediyor. Ünlü profesör son yayınladığı videosunda, “Kansızlık belirtileri nelerdir?” , “Kansızlık için ne iyi gelir?” , “Ne eksikliği kansızlık yapar?” , “Kansızlık ilacı nedir?” gibi sorulara cevap verdi.

EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Kansızlığın en çok kimlerde görüldüğünden bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, “Ülkemizde kansızlık doğurganlık çağındaki kadınlarda, adet kanamalarının başlamasından sonra, emziren annelerde ve her türlü ameliyattan sonra kansızlık meydana geliyor. Eğer kronik olarak demir eksikliğiniz varsa, kronik bir şekilde kansızlığınız varsa bilin ki gluten intoleransınız var. Yani bağırsaklardan iyi bir şekilde yeterli bir şekilde yedikleriniz sağlıklı da yeseniz dahi emilmiyor, bu da kansızlığa yol açıyor” şeklinde konuştu.

SOLUK BENİZ, BEYAZ AVUÇ İÇİ VE YÜZE DİKKAT

Kansızlığın en büyük belirtisinin halsizlik ve uyku fazlalığı olduğuna dikkat çeken Karatay, “Kansızlık durumunda devamlı uyumak isteriz. Ayrıca yorgunluk hisseder, sık sık hastalanırız. Çünkü kansızlık bağışıklık sistemini etkiliyor. Bu yüzden yiyeceklerimize çok önem vermemiz lazım. Kansızlığın en önemli belirtisi de ‘soluk beniz.’ Suratınız, gözlerinizin içi, avuçlarınızın içi beyazsa mutlaka dikkate almalısınız” dedi.

YEMEKTEN SONRA ÇAY İÇMEYİN

Yemekten sonra hemen içilen çayın demir emilimini azalttığını söyleyen Karatay şu uyarıyı yaptı:

“Ülkemizde kansızlığın çok yaygın olmasının en önemli sebeplerinden biri de yemek yedikten sonra üstüne hemen çay içmemiz. Diyelim ki çok güzel bir lokantada kebap yedik ama onun çay içtiğimizde kırmızı ette bulunan demir emilmiyor.”

DOĞAL YAĞ VE PROTEİN YENMELİ

Kansızlığı gidermek için doğal beslenmemiz gerektiğini vurgu yapan Karatay, son olarak “Sağlıklı yiyeceğiz, sağlıklı besleneceğiz. Doğal yağ, doğal protein ve mineral yiyeceğiz. Vücutta mineral olmadan yani kaya tuzunda bulunan mineraller olmadan kemik iliğinden kan üretilemez çünkü kemik iliğinde kan üretiliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.