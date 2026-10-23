Canan Karatay’dan kabızlığı bitiren reçete! “Atıştırmayın” deyip uyardı

Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık yemek yeme ve ara öğün alışkanlığının sindirim sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabızlığın nedenlerinden birinin sık yemek yemek olduğunu belirten Karatay, öğünler arasında uzun süre bırakılması gerektiğini savundu.

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Beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Sözü YouTube kanalında yayımlanan programında sık sık yemek yeme ve atıştırma alışkanlıklarını değerlendirdi. Sindirim sisteminin çalışma biçimine değinen Karatay, öğün sıklığının mide ve bağırsak sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

“SIK SIK YEMEK SİNDİRİM SİSTEMİNİ ZORLUYOR”

Sık sık yemek yemenin mide ve bağırsakların sürekli çalışmasına neden olduğunu savunan Karatay, ara öğün ve atıştırma alışkanlığını eleştirdi. Sindirim salgılarının sürekli uyarıldığını öne süren Karatay, bu durumun sindirim sisteminde sorunlara yol açabileceğini iddia etti.

Karatay, sık yemek yemenin kabızlığa neden olabileceğini ileri sürerek sindirim sistemine öğünler arasında dinlenme süresi tanınması gerektiğini ifade etti.

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ÖĞÜNLER ARASINDA ARALIKLAR BIRAKILMALI

Bağırsakların genel sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karatay, bağırsak sağlığı ile beyin arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Serotonin ve melatonin gibi maddelerin üretiminde bağırsakların rolü bulunduğunu belirten Karatay, sık sık yemek yeme ve atıştırma alışkanlığının bu süreci olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Karatay, gün boyunca sürekli bir şeyler tüketmek yerine öğünler arasında daha uzun aralıklar bırakılması gerektiğini savundu.

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“12-13 SAAT AÇ KALIN” TAVSİYESİ

Aralıklı oruç konusuna da değinen Karatay, öğünler arasında 12-13 saatlik süreler bırakılmasını önerdi. Yaşlıların daha az öğünle beslenebileceğini de ileri süren Karatay, İbn-i Sina’ya atfedilen “İki öğün sağlıklıdır, üç öğün şeker hastalığı yapar” sözünü hatırlattı.

“ATIŞTIRMAYIN EFENDİM”

Karatay “12-18 saat bir şey yemediğimiz zaman, tabii su içerek, bunların kendini yenilemesine izin veriyoruz. Böylece enzimler daha fazla salgılanıyor ve besinler daha sağlıklı bir şekilde sindiriliyor. Sık sık yemek, ara öğün yapmak ve atıştırmak doğru değil. Atıştırmayın efendim, ne atıştırıyorsunuz? Bağırsaklarımız çok önemli, ikinci beynimizdir” şeklinde konuştu.

Sık sık yemek yemenin kilo artışına ve metabolik sorunlara yol açabileceğini iddia eden Karatay, açıklamasının sonunda açlık sürelerinin önemine dikkat çekti.

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