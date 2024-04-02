CDC raporu korkuttu! Nadir görülen bakteriyel bir hastalıkta artış görüldü

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), menenjit ve ölüme yol açabilecek nadir bakteriyel hastalıklara yol açan "invazif meningokokal" vakalarında artış olduğu konusunda uyarı yaptı. ABD'de 2023’te 422 vaka bildirildiğinin vurgulayan CDC, bu yıl 143 vakanın rapor edildiğini, bunun da enfeksiyonların geçen yılı geçeceğine işaret etti. Peki Türkiye’deki durum nedir?

İnvaziv meningokok hastalığı, ‘neisseria meningitidis’ adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı. Hürriyet'in haberine göre bu bakteri yayılma özelliği gösteriyor.

Bakteri genelde burun ve boğaz çevresinde yaşıyor. Yayılarak menenjite ya da kan zehirlenmesine sebep oluyor.

Hastalığın semptomları başlangıçlı ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, sıcaklık hissi, el ve ayak uyuşması şeklinde ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ise ölümcül zararlar verebiliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastalığın son yıllarda hızla arttığına dair bir uyarı yayınladı. 2023’te ABD'de 422 vaka rapor edildiği belirtilirken, bu sayının 2014'ten bu yana bir yılda kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Ayrıca CDC, bu yıl şimdiden 143 vakanın bulunduğunu bunun da enfeksiyonların 2023'ü geçme yolunda olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Dikkat çeken detay ise geçen yıl vakaların çoğunda menenjit yoktu ama en az 17 kişi hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR DİKKAT

Hürriyet konuşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli şunları söyledi:

“Açıklamaya bakınca belli bakteri türünden ziyade bazı bakterilerin özellikle invaziv meningokok hastalığına geçen yıla göre daha fazla yol açtığını görülüyor. Konuyu derinlemesine incelediğimizde de vakaların istatiksel olarak anlamlı düzeyde artış göstermesini korkutucu olarak yorumlayabiliriz.

Bu artışı yorumlarken, hastalığın özellikle çocuklarla genç yetişkinlerde daha sık görüldüğü ve kalabalık ortamlarda, sigara içenlerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, seyahat edenlerde riskin daha yüksek olduğunu belirtmeliyim. Özellikle HIV’li (Bağışıklık sistemini hedef alan ve AIDS'e yol açabilen özel bir virüs) kişilerdeki orantısız vaka artışına da bakarsak, bağışıklık sistemi daha zayıf olanlar için tehlike çanları çalıyor.

Genel olarak Türkiye'deki invaziv meningokok hastalığı vakaları nispeten biraz daha düşük" diyen Karadeli, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tedavi yöntemlerini uyguladığının altını çiziyor.