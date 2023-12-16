Cemil Hoca’nın projesi yarım kalmadı

16 Aralık 2023 03:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 04:01

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyenleri, ‘yüzyılın felaketi’ olarak nitelendirilen depremi yaşamalarına rağmen bilimsel üretkenliklerine devam ettiler. Üniversitesinin akademisyenleri bu yıl Q1 sınıfında yer alan dergilerde 54, Q2’de 89 yayın yaptı, 45 ulusal ve uluslararası proje gerçekleştirdi ve 3 patent aldılar. Depremde vefat eden hocanın projesini bile tamamladılar. Rektör yardımcılığı da yapan İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Serhat Akın eşi, iki kızı ve kardeşiyle birlikte Rönesans Rezidans enkazında can verdi. Üniversitelerini terk etmeden bilimsel çalışmalara sarılanlardan biri olan Doç. Dr. Sinan Erdoğan, vefat eden Prof. Dr. Cemil Serhat Akın’ın yarım kalan projesini bitirdi. Doç. Dr. Sinan Erdoğan “Meslek büyüğümüzün çalışmasının yarım kalmasına izin veremezdik” dedi. Sorularımızı cevaplayan Sinan Erdoğan şunları söyledi: Deprem esnasında Hatay’daydık. Ailem Adıyaman, Adana, Gaziantep illerinde yani deprem bölgesinde yaşamakta. Deprem sonrasında ailemi güvene aldıktan sonra tamamen Hatay’da Rektör hocamızın koordinasyonunda kurumun çalışmalarına destek olmaya çalıştım. İlk zamanlar araçlarımızda barınmak zorunda kaldığımız için sağlık problemleri yaşadım. Deprem sonrası toparlanma süreci benim için açıkçası çalışarak oldu. Nisan ayına kadar akademik çalışmalara maalesef konsantre olamadım zihinsel olarak. Bu süreçte kurumun iş ve işlerine verilen sorumluluklar çerçevesinde yoğunlaştım. Nisan ayından sonra akademik çalışmalarıma tekrar dönebildim. Bölümümden iki fakültemden toplam 6 meslektaşımı kaybettim. Bunun zihinsel yüküyle baş edebilmek için açıkçası hem kurumun hem de kendi işlerime tamamen odaklandım. Bu arada depremde rahmetli olan hem bölümden meslektaşım hem de rektör yardımcımız Prof. Dr. Cemil Serhat Akın tarafından fakülteden bir başka hocamızla başlatılan ancak Serhat hocanın ömrünün vefa etmemesi nedeniyle yarım kalan çalışmasını rahmetlinin sorumlu olduğu kısımları devralarak tamamladık. İlgili çalışma da yine SCI-SSCI endeksli bir dergiden kabul aldı. Özetle benim deprem süreci ve getirdiği yük ile başa çıkmam kendimi tamamen çalışmaya vermeyle oldu diyebilirim.