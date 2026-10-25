Cilt kanserine karşı umut ışığı olacak! Her hastaya özel hazırlanıyor, riski yüzde 42 düşürüyor

Melanom adı verilen ölümcül cilt kanserine karşı geliştirilen kişiye özel bir aşı, yapılan klinik araştırmalarda dikkat çeken sonuçlar gösterdi. İmmünoterapiyle birlikte uygulanan aşının, kanserin tekrarlama veya başka organlara yayılma riskini iki yıl içinde yüzde 42 azalttığı belirlendi. Uzmanlar, sonuçların kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

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Ölümcül cilt kanseri türlerinden melanomla mücadelede yeni bir tedavi yöntemi gündeme geldi. Hastanın kendi tümöründen elde edilen bilgiler kullanılarak hazırlanan kişiye özel bir aşı, yapılan klinik araştırmalarda kanserin yeniden ortaya çıkma riskini azaltmayı başardı. İmmünoterapiyle birlikte uygulanan aşı, özellikle ameliyat sonrası kanserin tekrarlama riski yüksek olan hastalar için umut oldu.

Dailymail'in aktardığına göre araştırmaya, kanserli tümörü ameliyatla alınmış ancak hastalığın yeniden ortaya çıkma riski yüksek olan bin 137 hasta katıldı. Tüm hastalar bir yıl boyunca pembrolizumab adlı immünoterapi ilacını kullandı. Bu ilacın, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve onlara saldırmasına yardımcı olduğu belirtildi. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisine immünoterapiye ek olarak kişiye özel aşı uygulandı. Diğer hastalara ise gerçek aşı yerine etkisi olmayan plasebo verildi.

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GENETİK BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Intismeran adı verilen aşı, her hastanın tümöründen elde edilen genetik bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Böylece bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanıması ve hastalık yeniden ortaya çıkarsa bu hücrelere saldırması amaçlandı.

RİSK YÜZDE 42 DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

Araştırmanın sonuçlarına göre, aşı ve immünoterapiyi birlikte alan hastaların, yalnızca immünoterapi görenlere kıyasla kanserlerinin tekrarlama veya başka organlara yayılma riski iki yıl içinde yüzde 42 daha düşük oldu. Çalışmada ayrıca, aşı eklenen tedavi sayesinde her 100 hastadan 12'sinin daha kanserden uzak kaldığı bildirildi.

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"HASTALARA CESARET VERİYOR"

Araştırmanın sonuçları uzmanlar tarafından 'umut verici' olarak değerlendirildi. Cancer Research UK Araştırma Direktörü Dr. Catherine Elliott, bulguların özellikle ameliyat sonrasında yeniden ortaya çıkabilen melanom hastaları için cesaret verici olduğunu belirtti. Elliott, kanserlerin kişiden kişiye farklılık göstermesi nedeniyle kişiye özel tedaviler üzerine yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bununla birlikte, aşı tedavisi bazı yan etkileri de beraberinde getirdi. Hastalarda ateş, yorgunluk ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar görüldü. Araştırmacıların, aşının hastaların hayat süresini uzatıp uzatmadığını ve etkisinin uzun vadede devam edip etmediğini belirlemek için takip çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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