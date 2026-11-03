Türkiye, 1 Kasım 2026 itibarıyla dijital dünyada tarihi bir adımı geride bıraktı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlara erişimi sınırlandırıldı. Ayrıca ebeveyn denetimi ve yaş doğrulama mecburi hale getirildi. Ancak kamuoyu şimdi tek bir soruya odaklandı: Sadece yaş sınırı getirmek çocukları dijital dünyanın risklerinden korumaya yeterli mi? Uzmanlar, yasaların kritik bir kalkan oluşturduğunu vurgularken, sorunun temelinde beynin ödül sistemi ve sosyal mecra algoritmalarının yattığına dikkat çekiyor.

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BEYNİN "HAZ" TUZAĞI

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Çelebi, sosyal medyanın çocuk ve ergenlerde beynin ödül mekanizmasını doğrudan hedef aldığını belirtiyor. 1950'lerde çizgi romanların, 2000'lerde internetin tartışıldığını ancak günümüzde sosyal medyanın çocukların duygu düzenleme ve benlik algısı gelişiminin tam merkezine oturduğunu vurgulayan Dr. Çelebi, süreci şöyle özetliyor:

"Beynin haz, motivasyon ve kontrol merkezleri bu dönemde yoğun bir etkileşim içindedir. Dopamin salgısı yalnızca bir ödül alındığında değil, 'yeni bir bildirim gelebilir' beklentisinde de devreye girer. Sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri, kendi kendini denetleme yeteneği henüz tam gelişmemiş çocukları ekrana kilitler."

Çocuğunuz ekrana neden bağımlı? işte arkasındaki gizli tuzak!

SÜREYE DEĞİL, İŞLEV FARKINA BAKIN

Ailelerin düştüğü en büyük hatanın, yalnızca ekranda harcanan saate odaklanmak olduğunu belirten Dr. Leyla Çelebi asıl kritik noktanın internet kullanımının çocuğun günlük hayatına ve günlük hayatına nasıl etki ettiğini belirlemek olduğunu söylüyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Çelebi

Dr. Çelebi’nin ailelere yönelik önerileri şöyle:

İnternet konusunda bilgi edinin: Ebeveynlerin çocukların kullandığı platformları, çevrim içi riskleri, gizlilik ayarlarını ve güvenlik araçlarını tanıması önem taşıyor.

Ebeveyn filtreleri kullanın: İnternet filtreleri ve yaşa uygun güvenlik ayarları, çocukların zararlı içeriklerle karşılaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ekran kullanımına ilişkin ortak kurallar belirleyin: Çocukla birlikte zaman sınırları oluşturulması ve bu kuralların tutarlı biçimde uygulanması, ekran kullanımının günlük yaşamla dengelenmesini kolaylaştırabilir.

Ekransız zamanlar oluşturun: Yemek sırasında, ders çalışırken ve yatmadan önce ekran kullanımının sınırlandırılması, çocuğun diğer ihtiyaçlarına zaman ayırmasını destekleyebilir.

Çocuğun dijital dünyasını anlamaya çalışın: Çocuğun hangi hesapları takip ettiği, hangi içeriklerden etkilendiği ve kimlerle iletişim kurduğu hakkında açık bir iletişim kurulması önemlidir. Çelebi, çocuğun sosyal medyada neden uzun süre kaldığını, çevrim içi ortamda neler yaşadığını ve bunların onda hangi duyguları oluşturduğunu anlamaya çalışmanın gerekliliğine dikkat çekiyor.

Aile içi iletişimi güçlendirin: Çocuğun dijital ortamda yaşadığı sorunları yargılanma veya cezalandırılma korkusu olmadan anlatabilmesi, risklerin erken fark edilmesine yardımcı olabilir.

Alternatif etkinlikleri destekleyin: Spor, sanat, kitap okuma, arkadaşlarla yüz yüze etkinlikler ve ailece yapılan aktiviteler, çocukların dijital ortam dışında da sosyal bağlar kurmasına ve farklı alanlarda keyif almasına imkan tanır.

| Kaynak: ZİYNETİ KOCABIYIK Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ZİYNETİ KOCABIYIK

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