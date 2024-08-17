Çocukları bekleyen tehlike! Şekerli içecekler bağımlılık yapıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların etkisiyle artan sıvı ihtiyacı, beraberinde şeker tüketimini tetikliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'İN HABERİ - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sıcak havaların etkisiyle tüketimi hızla artan kutu gazlı içecekler ve şeker oranı fazla olan içeceklerle ilgili uyarıda bulundu.

Şekerli içeceklerin beyinde dopamin salgısını artırarak geçici bir mutluluk hissi oluşturduğunu hatırlatan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalından Uz. Dr. Hümeyra Rekalı Şahin ise, bu durumun, özellikle çocuklarda ve gençlerde bir tür bağımlılığa yol açabildiğini belirtti.

Dr. Şahin “Bu tür içecekleri sık tüketmek, beynin ödül merkezlerini uyarır ve daha fazla şeker tüketme isteği doğurur” dedi.

Bir kutu şekerli içeceğin yaklaşık 39 gram şeker içerdiğini ifade eden Dr. Şahin “Bu da yaklaşık 10 çay kaşığı şekere denk gelir. Bir kutu şekerli içecek, ortalama olarak 150 kaloridir ve bu kalorinin büyük bir kısmı rafine şekerden gelir. Dünya Sağlık Örgütünün önerisine göre, günlük şeker alımı toplam kalorinin yüzde 10’unu geçmemeli, hatta yüzde 5’in altında olmalıdır. Bu oranı aşmak, kilo alımı ve obeziteye yol açabilir. Özellikle çocuklar ve gençler, bu tür içeceklerin cazibesine kapılmakta ve bu da genç yaşta sağlık problemleri riskini artırmaktadır” diye konuştu.