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    • Haberler > Sağlık > Denemeler başladı! Yerli alzaymır ilacı üretiliyor

    Denemeler başladı! Yerli alzaymır ilacı üretiliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Denemeler başladı! Yerli alzaymır ilacı üretiliyor

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerli ilaç fİrması GEN, dünyada 40 milyon kişiyi etkileyen alzaymır hastalığının tedavisi için start verdi. 69 alzaymır hastası gönüllü olduğu çalışmada denemeler başladı.

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

    Dünyada yaklaşık 40 milyon kişiyi etkileyen alzaymır hastalığının tedavisi için geliştirilen yerli ilacın sağlıklı gönüllülerde yapılacak olan FAZ-1 klinik çalışmaları başlatıldı.

    Yerli ilaç firması GEN tarafından geliştirilen ‘yenilikçi araştırma ilacı SUL-238’, kendi sınıfının ilk üyesi olduğu için benzersiz bir molekül olarak tanımlanıyor. SUL-238, hücrenin ‘enerji santrali’ olan mitokondrileri hedefleyerek, hastalık sürecinde mitokondrilerin işlevini artırmak ve hafıza işlevlerini iyileştirmek üzere dizayn edildi. Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) yürütülecek olan çalışmaya toplamda 69 sağlıklı gönüllü dâhil edilecek.

    Faz 1 çalışma ile güvenliliği kanıtladıktan sonra hastalarda Faz 2 klinik araştırılmasına geçilecek. Türkiye’nin önde gelen ilaç firmalarından biri olan GEN İlaç’ın 2021 yılında, Hollanda merkezli biyoteknoloji şirketi Sulfateq BV iş birliğinde çalışarak geliştirdiği SUL-238’in Faz 1 klinik araştırmasında kullanılacak araştırma ürünlerinin formülasyon ve AR-GE stabilite çalışmaları GEN’in AR-GE laboratuvarlarında, klinik araştırma ürünleri de GEN’in üretim tesislerinde üretildi.

    TEDAVİDE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

    Dünya Sağlık Örgütünün öncelikli ilaç listesinde yer alan alzaymır hastalığında kullanılan bütün ilaçlar, süreci yavaşlatma amacını taşıyor. Küçük molekül sınıfından bir ilaç olan SUL-238 ise alzaymırı tedavi etmeyi amaçlıyor. Alzaymır hastalığının tedavisine yönelik önemli bir çalışmaya imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten GEN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abidin Gülmüş “SUL-238, alzaymır hastalığının yanında mitokondriyal bozukluklar sebebiyle ortaya çıkan diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için de önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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