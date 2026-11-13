Diyaliz merkezlerine yeni düzenleme: Tatil diyalizi uzadı, muayenede esneklik geldi

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" ile hastaların tedavi ve muayene süreçlerini kolaylaştıracak önemli adımlar atıldı. Düzenleme kapsamında tatil diyalizi dönemi genişletilirken, hastalara aylık muayene ve reçete işlemlerinde esneklik tanındı. Türkiye’de yaklaşık 72 bin diyaliz hastası bulunuyor. Bu rakama, her yıl yaklaşık 14 bin yeni hasta ekleniyor.

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Yeni yönetmelikle birlikte diyaliz hastalarının farklı şehirlerde bulundukları dönemlerde tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi süresi uzatıldı. Daha önce haziran ve ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs ayından kasım ayı sonuna kadar genişletildi. Ayrıca hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine ve buradan aldıkları reçetelerle tedavilerini sürdürebilmelerine imkân sağlandı.

KAPASİTE 80 CİHAZA ÇIKTI, EV HEMODİYALİZİ NETLEŞTİ

Hizmet kapasitesini artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında diyaliz merkezlerindeki cihaz üst sınırı 60’tan 80’e çıkarılırken, vakıf üniversitelerinin de diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesinin önü açıldı. Ev hemodiyalizi uygulamalarında ise nefroloji uzmanı önceliği korunarak hasta takip süreçleri netleştirildi. Öte yandan diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirilerek, uygun hastalarda bu yöntemin öncelikli değerlendirilmesi amaçlandı.

Dijital kayıt, takip ve denetim altyapısının da güçlendirildiği yönetmelikle birlikte mevzuata uyumu artırmak adına denetimlerde uygulanan yaptırımlara idari para cezası da eklendi. Hayata geçirilen bu yeni kurallarla diyaliz hizmetlerinin çok daha erişilebilir, hasta odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

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