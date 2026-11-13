Sağlık

Diyaliz merkezlerine yeni düzenleme: Tatil diyalizi uzadı, muayenede esneklik geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Diyaliz merkezlerine yeni düzenleme: Tatil diyalizi uzadı, muayenede esneklik geldi
Başlık ResmiDiyaliz merkezlerine yeni düzenleme: Tatil diyalizi uzadı, muayenede esneklik geldi

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" ile hastaların tedavi ve muayene süreçlerini kolaylaştıracak önemli adımlar atıldı. Düzenleme kapsamında tatil diyalizi dönemi genişletilirken, hastalara aylık muayene ve reçete işlemlerinde esneklik tanındı. Türkiye’de yaklaşık 72 bin diyaliz hastası bulunuyor. Bu rakama, her yıl yaklaşık 14 bin yeni hasta ekleniyor.

Kaydet
|
Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Yeni yönetmelikle birlikte diyaliz hastalarının farklı şehirlerde bulundukları dönemlerde tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi süresi uzatıldı. Daha önce haziran ve ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs ayından kasım ayı sonuna kadar genişletildi. Ayrıca hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine ve buradan aldıkları reçetelerle tedavilerini sürdürebilmelerine imkân sağlandı.

KAPASİTE 80 CİHAZA ÇIKTI, EV HEMODİYALİZİ NETLEŞTİ

Hizmet kapasitesini artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında diyaliz merkezlerindeki cihaz üst sınırı 60’tan 80’e çıkarılırken, vakıf üniversitelerinin de diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesinin önü açıldı. Ev hemodiyalizi uygulamalarında ise nefroloji uzmanı önceliği korunarak hasta takip süreçleri netleştirildi. Öte yandan diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirilerek, uygun hastalarda bu yöntemin öncelikli değerlendirilmesi amaçlandı.

Dijital kayıt, takip ve denetim altyapısının da güçlendirildiği yönetmelikle birlikte mevzuata uyumu artırmak adına denetimlerde uygulanan yaptırımlara idari para cezası da eklendi. Hayata geçirilen bu yeni kurallarla diyaliz hizmetlerinin çok daha erişilebilir, hasta odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER