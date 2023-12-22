Diz, bel, boyun ağrısına anında çözüm! Bamya tohumu kürü şikayetlerinizi giderecek

22 Aralık 2023 16:14 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:16

Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu şifa kaynağı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Feridun Kunak; diz, boyun, bel, eklem ağrısı gibi problemler yaşayan kişilere bamya tohumunu tavsiye ediyor.

Bir televizyon programına konuk olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Feridun Kunak, “Ağrı varsa muhakkak kontrol ettirmek lazım, üstüne gitmek lazım. 35 yıllık doktorum. Fitoterapi alanına geçtiğim zaman neredeyse tüm çarelerin bitkilerde olduğunu gördüm. Bamya tohumu da bu bitkilerden biri. Hem ağrıları dindiriyor hem de bağırsakları çalıştırıyor, daha birçok faydası var” dedi.

AĞRI VARSA, PROBLEM VAR

Ağrıların uyarıcı ve bir sorunun işareti olduğunu dile getiren Kunak, “Vücut ağrıları bizi ikaz eder. Ağrılar tamamen uyarıcıdır. Ağrı varsa ‘dikkat et, bir problem var’ demektir. Bir yerde ağrı varsa, o bölgeye muhakkak dikkat etmek gerekir. Örneğin belde ağrı varsa ve ihmal edilirse bel fıtığına dönüşebilir. Yani ağrılarımız vücudun alarm sistemidir diyebiliriz” şeklinde konuştu.

AĞRILAR İÇİN BAMYA TOHUMU YAĞI

Dr. Feridun Kunak, piyasada rahatlıkla bulunabilen ve neredeyse her aktarda mevcut olan bamya tohumuyla hazırlanan iki tarif paylaştı. Kunak, vücuttaki ve eklemlerdeki ağrıları dindiren bamya tohumu yağı ve bamya hapının nasıl yapıldığını anlattı.

Ağrıları gideren bamya tohumu yağı için tarif şöyle:

Büyük bir kavanoza yarım litre zeytinyağını alın. İçine bir kahve fincanı kadar çiçek bamyayı ilave edin. Yaklaşık bir fincan da havanda ezdiğiniz bamya tohumu koyun. Ardından blenderdan geçirin. Bu karışımı bir hafta bekletin. Arada karıştırmayı ihmal etmeyin. Bamya tohumu kürünü buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Zeytinyağının donduğuna şahit olabilirsiniz ancak merak etmeyin, bu zeytinyağınızın gerçek olduğu anlamına gelir. Dolaptan çıkınca çözülecektir. Bir hafta geçince karışımı süzün, daha sonra ise şişelere boşaltın. Kullanacağınız zaman bir kaşık kadar bamya tohumu yağını avucunuzda ısıtın. Belinizde, omzunuzda, parmaklarınızda, eklemlerinizde veya nerede ağrı varsa o bölgeye masaj yaparak sürün.

Bu karışımı aynı zamanda içebilirsiniz de. Bir tatlı kaşığı sabah ve bir tatlı kaşığı akşam tüketebilirsiniz. Ağrılarınızın azaldığını, eklemlerinizin rahatladığını göreceksiniz.”

BAMYA HAPI NASIL YAPILIR?

15-20 adet bamya tohumunu ezin. İçine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyun. Son olarak 1 yemek kaşığı bal ilave edip macun haline getirin. Her gün 1 çay kaşığı kadarını suyla birlikte hap gibi yutun. Bu karışım eklemler için doğal ilaç görevi görür.