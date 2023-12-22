Siyah çaya rakip! Öksürüğü bıçak gibi kesiyor, boğaz ağrısını geçiriyor

22 Aralık 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:20

Gaziantep'te, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen zahter çayına ilgi arttı. Son günlerde yoğun olarak tüketilen zahter çayı siyah çayın tahtını sallamaya başladı.

DEMLENMESİ KOLAY

Aktarcılık yapan Zübeyit Şenci, kış aylarında zahter çayına ilginin arttığını belirterek, “Zahter çayı, Gaziantep’te kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri oluyor. Gaziantep’te çay kültürü çok gelişmiş olduğu için, zahter çayı da çayın rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Zahter çayı sevenler, bu içeceği evde de kolaylıkla hazırlayabiliyor. Zahter çayı yapmak için, bir bardak suya bir tatlı kaşığı zahter yaprağı ekleyip üzerine sıcak su gezdirmek yeterli oluyor. Zahter çayı, limon, bal veya şekerle tatlandırılarak içilebiliyor” dedi.

FAYDASI ÇOK: NE BOĞAZ AĞRISI KALACAK NE ÖLSÜRÜK

Zahterin gribal enfeksiyonlara karşı doğal bir ilaç olduğunu belirten esnaf İsmet Kılıç ise "Zahter, kekikgiller familyasından olan ve Gaziantep yöresinde yetişen bir bitkidir. Zahter çayı, zahter yapraklarının süzgecin içinde sıcak suyun gezdirilmesiyle elde edilir. Zahter çayının faydaları saymakla bitmiyor. Zahter çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, öksürüğü kesiyor, boğaz ağrısını hafifletiyor, kan şekerini düzenliyor, stresi azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor” diye konuştu.

UZMANLAR DA TAVSİYE EDİYOR

Uzman doktorlar, zahterin yararlarını şu şekilde sıralıyor:

• Zahter, antioksidan özelliğe sahiptir.

• Sindirim sistemini düzenler.

• Kötü kolesterol olarak bilinen LDL ve total kolesterolün kan düzeyinde düşüşüne yardımcı olur.

• Adet söktürücü özelliktedir.

• Zahter çayı öksürüğü gidermede faydalıdır.

• Zararlı mikroplara karşı tepki kapasitesini arttırmaya yardım eder.

• Toksinlerden arındırıp, karaciğer ve böbrek sağlığının korunmasında destekleyicidir.