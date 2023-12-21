Dizlerdeki sıvı kaybının bir numaralı ilacı… Günde iki kez içmek yetiyor

21 Aralık 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:48

Eklemlerimiz içinde en önemlisi dizlerimiz… Dizlerimizin içindeki sıvı ise conta görevi görüyor ve sürtünmeden dolayı zarar görmesini engelliyor. Dizlerde sıvı kaybı için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hibiskus çayı içilmesini tavsiye ediyor.

ŞEKER VE BAL İLAVE ETMEDEN GÜNDE İKİ KEZ İÇİLMELİ

Dizlerde sıvı kaybının doğal tedavisi için hibiskus çayının günde iki defa tüketilmesi gerektiğini Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şöyle konuştu:

“Doktora gittiniz ve ‘dizlerde sıvı kaybı başladı’ diyorsa, hibiskus çayı içmeye başlayacaksınız. Günde iki defa içilmeli. Eğer bulamıyorsanız kuşburnu çayı içebilirsiniz. Havanda biraz dövdükten sonra 1 bardak suda 5 dakika kadar kaynatın. O da iş görür ama hibiskus artık aktarlarda var, kolaylıkla bulabilirsiniz. Raf ömrü 1 yılı doldurmamış olmalı. Tadı çok güzel, şeker ve bal ilave etmeyeceksiniz. Suya hemen rengini verir, mayhoş da bir tadı vardır. Sanki limon sıkmışsınız gibidir. Muhteşem bir şey. Doğadaki birçok bitki muhteşem. Siz yeter ki hangi dertte ne zaman kullanacağınızı bilin. Lütfen hibiskusu toplarken altındaki taç yapraklarıyla beraber çiçeklerini toplayın.”

DİZLERDE SIVI KAYBI İÇİN HİBİSKÜS KÜRÜ

Saraçoğlu, hibiskus çayı/kürünün tarifini şu şekilde paylaştı:

1 su bardağı kaynayan suya 1 tatlı kaşığı hibiskus ilave edilir. Kısık ateşte 5 dakika demlenip sıcakken süzülür. Ilıyınca yudum yudum içilir. 15 gün boytunca öğleden önce ve sonra 2 kez içilir. Ilıdıktan sonra günde iki defa, öğleden önce ve sonra suyunu içeceksiniz.

DİZ AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN ÇINAR YAPRAĞI

Dizlerdeki ağrılar için de çınar yaprağı çayının içilmesini öneren Saraçoğlu, “Yürürken değil ama eğilirken ve namaz kılarken dizlerde ağrısı olanlar çınar yaprağını demleyip tüketebilir. Bu tarz durumlar kireçlenmenin işareti olabilir. Yırtıkları derin olan çınar yaprağı tercih edilmeli. Temmuz ayı, ağustos sonuna kadar yapraklar toplanabilir. Dalından toplayıp bir bezin üzerinde kurutabilirsiniz. 2 tane çınar yaprağını bir bardak suyun içinde kaynatıp suyunu içecekler. Günde 2 defa, bir sabah bir akşam” dedi.