Kansere kalkan oluyor, vücuttaki iltihabı kurutuyor! Etkisi araştırmalarla kanıtlandı

18 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:53

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: NY Post

Güney Danimarka Üniversitesi'nden araştırmacılar, havuç suyunda bulunan ve iltihaplanmayı etkileyebilen biyoaktif bileşiklerini dikkate aldı. Araştırmanın sonuçları ise şaşırttı.

Söz konusu çalışmada, yaşları 20 ile 55 arasında değişen 14 sağlıklı gönüllüden kan alınarak, meyve suyu içmeden önce ve bir saat sonra test edildi.

DİYABET VE KANSER HASTALIĞINDA ETKİLİ

Gönüllüler yaklaşık bir bardak havuç suyu içtiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Çalışmada, özellikle ‘havuç suyu’ umut verici sonuçlar doğurdu. Araştırmacılar, havuç suyunun diyabet ve kanser gibi iltihaplanmanın devreye girdiği bazı hastalıklara sahip kişilere fayda sağlayabileceğine dikkat çekti.

Araştırmanın sonucunda havuç suyu tüketiminin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Çalışmada yer almayan beslenme uzmanı ve diyetisyen Ilana Muhlstein, verdiği röportajda araştırmayı ‘süper ilginç’ olarak nitelendirdi.

Los Angeles'ta yaşayan Muhlstein, “Havuç, bağışıklık sistemimiz için hayati önem taşıyan A vitamininin öncüsü olan beta karotenin 1 numaralı besin kaynağıdır” dedi.

Bu bulgular faydalı olsa da Muhlstein, çalışmanın genişletilmiş versiyonunu yapmanın daha faydalı olacağını öne sürdü.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜNDE FAYDA SAĞLAYABİLİR

Muhlstein, havuçtaki lifin bağırsak sağlığına ve genel bağışıklığa yardımcı olabilecek bir prebiyotik olarak işlev görebileceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan “Lif ayrıca kan şekeri kontrolüne de fayda sağlayabilir ve bu da vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

İnsanların havuç yiyerek de benzer faydalar elde edebileceğine dikkat çeken Muhlstein, “Bu çalışmayı sevdim, insanların havuç suyundan nasıl fayda sağlayabileceğini görmeleri güzel ancak insanlara havuç yiyerek de benzer faydalar elde edebileceklerini hatırlatmanın da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çalışmanın yazarları, bulguların tartışıldığı bir bölümde, havuç suyunun bağışıklık fonksiyonu ve iltihaplanma üzerindeki etkisini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.