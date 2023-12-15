Çarpıcı araştırma! Test negatif çıksa da koronavirüs akciğerlerinizde 18 ay kalabilir

15 Aralık 2023 09:34 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:35

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Araştırma ekibi, covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmuş hayvanlardan alınan örnekleri inceledi. Çalışmanın ön sonuçları, virüsün kanda veya burun, boğaz gibi üst solunum yollarında tespit edilmemesine rağmen, 18 aya kadar akciğerlerde kalabileceğini gösterdi.

18 AYA KADAR KALICI OLABİLİR

SARS-CoV-2 virüsünün kalıcılığını incelemek üzere Pasteur Enstitüsü’ndeki bilim adamları, virüsün bulaştığı hayvanlardan alınan biyolojik örnekleri analiz etti. Çalışmadan elde edilen ilk sonuçlar, virüsün üst solunum yollarında veya kanda tespit edilememesine rağmen, enfeksiyondan 6 ila 18 ay sonra bazı bireylerin akciğerlerinde virüs bulunduğunu gösterdi.

Bazı virüslerin enfeksiyona neden olduktan sonra vücutta gizli ve tespit edilemeyen bir şekilde kalmaya devam ettiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu virüslerin 'viral rezervuarlar' olarak bilinen yerlerde kaldığını belirtti.

“BİZİ GERÇEKTEN ŞAŞIRTTI”

Çalışmanın baş yazarı Nicolas Huot, “Bu kadar uzun bir süre sonra ve PCR testleri negatif çıksa da belirli bağışıklık hücrelerinde virüs bulmak bizi gerçekten şaşırttı” dedi.

Öte yandan doğal öldürücü hücrelerin bir kişinin doğuştan gelen bağışıklık sisteminin önemli bir yapı taşı olduğu belirtildi. Çalışmadaki bazı bireylerde, doğal öldürücü hücrelerin virüsü temizlemek için çalıştığı görüldü. Araştırmacılar, bu nedenle doğal öldürücü hücre sayısının ne kadar düşükse, bir bireyin kalıcı covid-19 virüsüne sahip olma veya semptomlarda nüksetme yaşama olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtti.

Uzmanlar virüsün yeniden aktif hale gelip gelmeyeceğini kişinin bağışıklığına bağlı olabileceğine vurgu yaptı.

Söz konusu çalışmanın sonuçları ‘Nature Immunology’ adlı dergide yayımlandı.